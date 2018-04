Apple povolil webové prohlížeče z dílen třetích stran. Na Safari ale nemají

App Store – portál nabízející aplikace pro telefony Apple iPhone a přehrávače iPod touch – byl spuštěn začátkem července a dnes uživatelům uvedených přístrojů nabízí více než 12 000 aplikací, nemalý podíl přitom tvoří freeware.

Zástupci Applu již v létě jasně avizovali, že pomyslnými branami každá aplikace neprojde, jelikož před jejím zařazením do nabídky bude muset projít určitým schvalovacím procesem. Kontrolovalo se zejména to, zda při tvorbě aplikace vývojáři nepoužili nepovolených nástrojů (čtěte více zde). Odhaleny by byly i takové programy, jež by instalací telefon poškodily s následnou nutností provést restore.

Jasné ne Apple řekl i takovým aplikacím, které by suplovaly, nebo funkčností dokonce předehnaly aplikace vestavěné. Jednalo se především o konkurenty multimediálního přehrávače iPod a webového prohlížeče Safari. Jistě si v této souvislosti vybavujete kauzu okolo výborného browseru Opera Mini, jehož OS X verzi norští programátoři vyvíjeli.

Dnes, dva měsíce poté, na App Storu najdete hned čtyři internetové prohlížeče z dílen třetích stran, které si krátce představíme. (Upozornění: odkazy směřují na App Store)

Prvním z nich je Edge Browser (zdarma; k dispozici prozatím pouze na US App Storu), jež nabízí full-screen prohlížení webu bez lišt, které zbytečně omezují zobrazovaný prostor. Problémem je ale vepsání URL, které je možné pouze v nastavení telefonu. Tohle "vylepšení" ale citelně snižuje reálné využití aplikace v praxi. Samozřejmostí je zoom pomocí dotykových gest, zobrazení webového obsahu na šířku při otočení telefonu je ale podivně kostrbaté.





Prohlížením stránek prostřednictvím browseru Incognito (1,99 USD) zase můžete pustit z hlavy starosti s promazáváním historie stránek. Program totiž zobrazené URL neukládá, na webu jste tak skutečně inkognito.





Shaking Web (1,99 USD) je dle slov svých tvůrců ideálním řešením pro prohlížení webových stránek v pohybu - při jízdě autobusem či metrem. Aplikace totiž obsahuje algoritmus pro kompenzaci drobného třesu rukou, jenž vzniká v důsledku chůze či nerovné vozovky při jízdě vozem. Když tedy program zaznamená pohyb, provede okamžitě regulaci, tedy pohyb v opačném směru.





Výhoda browseru WebMate (1,99 USD) spočívá v možnosti si na daném serveru nejprve označit články, které vás zaujmou, a mezi nimi následně pomocí tlačítek na spodní liště listovat. Odpadá tak nutnost se opakovaně vracet na úvodní stránku serveru.

Prezentace prohlížeče WebMate:

Ptáte se teď, proč Apple uvedené prohlížeče bez problémů zařadil do svého virtuálního obchodu s aplikacemi? Důvod je nasnadě. Všechny browsery totiž jsou, stejně jako vestavěné Safari, postavené na jádru webKit a jejich možnosti nejsou zdaleka takové, jako má vestavěný prohlížeč. Sečteno a podtrženo, nepředstavují pro Safari pražádnou hrozbu, byť se každý z nich snaží uživatele přilákat netradiční funkcí.

V každém případě je to ale pro uživatele Apple iPhonu určitý posun a zároveň náznak, že si v budoucnu budou moci svůj telefon oživit třeba mobilní verzí Firefoxu, Opery nebo Google chrome. Zda něco takového Apple dopustí, přestane se bát konkurence a dá uživateli možnost výběru, můžeme jen odhadovat.