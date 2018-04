Apple potvrdil iPhone pro Evropu! Do konce září ve vybraných zemích

Na včerejší tiskové konferenci vztahující se k finančním výsledkům ve třetím čtvrtletí (fiskální rok končí u Apple v září) Apple potvrdil, že do konce letošního září nabídne iPhone na vybraných evropských trzích. Již dříve se spekulovalo, že těmito zeměmi budou Velká Británie, Francie a Německo. To se zdá, vzhledem k velikosti tamních trhů, jako logický postup. Další evropské trhy, pravděpodobně včetně toho našeho, se iPhonu dočkají až příští rok. V příštím roce chce iPhone Apple nabídnout i v Asii.

Apple plánuje prodat do konce fiskálního čtvrtého čtvrtletí letošního roku na americkém i evropském trhu jeden milion iPhonů. Než se prodalo stejného počtu iPodů, trvalo to sedm čtvrtletí. Do konce příštího roku je plánován prodej deseti milionů iPhonů po celém světě.

Výrobce potvrdil, že za předchozího čtvrtletí letošního roku, což zahrnovalo pouze jeden a půl dne, se prodalo 270 000 iPhonů. To znamená zisk pět milionů amerických dolarů. Aktivováno však za uvedený časový úsek bylo jen 146 000 přístrojů, což potvrdil operátor AT&T. Tento rozpor je připisován problémům s aktivací telefonu. Apple sdělil, že se prodalo více iPhonu s pamětí 8 GB než levnější 4 GB verze.

Na tiskové konferenci rovněž Apple potvrdil, že by se rodina iPhonů měla rozrůst. Žádné detaily však nezazněly. Výrobce uvedl také informace o přípravě zabezpečeného e-mailu pro korporátní uživatele na iPhonu. Tato aplikace se již testuje.

