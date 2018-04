Apple poskytne data z Face ID vývojářům. Znepokojivé, tvrdí experti

Nový způsob autentizace uživatele podle rozeznání tváře je jednou z nejdiskutovanějších novinek iPhonu X. Pokročilá sestava projektoru a dvojice kamer snímá a poté porovnává mapu tváře z 30 tisíc bodů. Jde tedy o velmi podrobné informace. Některé z nich podle agentury Reuters Apple poskytne vývojářům, aby mohli mimiku uživatelů promítnout do svých aplikací.

Face ID, jak se nový způsob rozpoznání uživatele nazývá, neslouží jen k odemčení telefonu. Plně nahrazuje dřívější snímač otisků prstů zvaný Touch ID také k potvrzení plateb přes systém Apple Pay. Zpočátku Apple uváděl, že data zůstanou pouze na každém jednotlivém iPhonu X, ale nyní se ukazuje, že se souhlasem uživatele k nim budou mít částečně přístup i vývojáři.

Výrazy uživatele dané mimikou, pohyby a mrkáním očí nebo povytažením obočí by vývojáři rádi zrcadlili například do herních postav. Dosud lze něco podobného využít k zasílání mluvených vzkazů tzv. emoji.

Některé americké organizace zabývající se ochranou soukromí, např. American Civil Liberties Union (ACLU) a Center for Democracy and Technology, jsou však myšlenkou sdílení těchto dat zaskočeny. Apple kontruje, že má na vývojáře dostatečné páky a v případě jakýchkoli neshod je může z aplikačního portálu App Store vyloučit. Je však otázkou, zda má kontrolu také nad servery vývojářů, kde by se data uživatelů ukládala.

Zpráva Reuters upřesňuje, že by uživatel souhlasem vývojářům neposkytl komplexní data, která True Depth kamera používá k jeho identifikaci. Pracovat by se skutečně mělo především s načtenými grimasami, díky kterým by vývojáři pomocí matematických vzorců dosáhli kupříkladu toho, že herní postava by vykazovala podobnou obličejovou mimiku jako samotný uživatel.

Smluvně ujednáno má být i to, že získaná data nemohou být použita pro reklamní účely, nemají se tak dostat do rukou analytickým společnostem ani jiným zprostředkovatelům dat. Zakázáno také je s pomocí dat uživatelů tvořit anonymní sledovací profily.

Analytik Jay Stanley z ACLU přiznává, že prvotní obavy s ochranou osobních údajů souvisejících s pokročilou technikou čtení a následného srovnávání obličeje pro odemčení telefonu se nakonec ukázaly jako přehnané. Přístup vývojářů k těmto údajům ovšem jako skutečný problém narušení soukromí vnímá.

Zamýšlí se nad otázkou, jak může Apple kontrolovat nakládání s biometrickými daty v okamžiku, kdy opustí iPhone X. A doplňuje, že rozmach techniky využívající k identifikaci skenování obličeje může v budoucnu přinést z pohledu ochrany soukromí nečekané komplikace.