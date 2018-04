Je to tady: Apple je světovou dvojkou, rozdrtil Microsoft s Nokií

Předběžné výsledky prodejů mobilů za poslední čtvrtletí loňského roku ukazují, že nové iPhony jsou fantasticky úspěšné. Prodeje Applu vzrostly mezikvartálně z necelých 40 milionů kusů na zhruba 65 milionů kusů. To je pro Apple jasný rekord a nebývalý vzestup.

Přes všechny kauzy, které nové iPhony doprovázely, se tak ukázalo, že zákazníci nové větší modely přijali velmi pozitivně. Dosud prodával Apple kvartálně maximálně okolo 50 milionů iPhonů, což jsou výsledky za 4. čtvrtletí let 2012 a 2013.

Data zveřejnil na svém twitterovém účtu Benedict Evans. Za prosinec podle něj Apple prodal víc iPhonů, než je všech Lumií v provozu. Microsoft totiž prodeje nezvýšil, celkově naopak mezikvartálně lehce ztratil a za čtvrté čtvrtletí loňského roku prodal okolo 50 milionů všech přístrojů. Že Apple Microsoft (Nokii) přeskočí, se očekávalo, ale výsledek za poslední loňské čtvrtletí je výraznější než očekávání. Je pravděpodobné, že za celý loňský rok Microsoft (Nokia) druhé místo ještě udrží.

Od loňského jara patří Nokia Microsoftu Převzetí Nokie Microsoftem se definitivně uskutečnilo loni v dubnu (více zde). Pod značkou Nokia se nadále prodávají jen obyčejné mobily, smartphony Lumia se od konce loňského roku prodávají již pod značkou Microsoftu. Starší modely se doprodávají s logem Nokie.

Zde je nutné dodat, že do čísel Applu se započítávají jen smartphony iPhone, protože Apple fakticky nic jiného neprodukuje. Naopak u Microsoftu tvoří většinu prodejů obyčejné mobily, podle analytika Horace Dediu jich Microsoft prodal okolo 40 milionů, na chytré Lumie tak zbývá asi 10 milionů kusů prodaných za čtvrtletí.

Microsoft může doufat, že bude lépe. Nová mobilní Windows 10 vypadají dobře, na trhu se objeví letos (více zde).

Vývoj prodejů obou značek dobře ukazuje, jak se trh za posledních sedm, osm let změnil. Do roku 2011 byla Nokia světovou jedničkou, pak ji předstihl Samsung, který si první místo stále drží. Výsledky za poslední kvartál ještě nejsou známé, ale o první příčku by s jistotou přijít neměl.

Vrchol zažívala Nokia v roce 2008, kdy prodala celosvětově 468 milionů mobilů. V těchto letech zcela vládla světovému trhu, její tržní podíl se pohyboval okolo 40 procent. Apple naopak v roce 2008 prodal jen necelých 14 milionů smartphonů a jeho tržní podíl byl jen něco málo přes procento.

Aktuálně za čtvrté čtvrtletí odhadujeme, že celosvětový tržní podíl Microsoftu (Nokie) klesne pod deset procent, naopak tržní podíl Applu vyroste nad tuto hodnotu.