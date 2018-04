Apple: poptávka po iPhonech je větší než nabídka

Pozornost se před zveřejněním výsledků zaměřovala na iPhone, protože Apple v červnu snížil cenu předchozí generace na 99 dolarů a uvedl na trh rychlejší verzi. Odbyt iPhonů sice vzrostl o půl milionu na 7,4 milionu přístrojů, kvůli výrobním problémům to však bylo o 100.000 méně, než analytici čekali. Apple konstatoval, že poptávka po iPhonech byla ve většině zemí po téměř celé čtvrtletí vyšší než možnosti nabídky.

Apple po pondělním uzavření akciového trhu sdělil, že čistý zisk za čtvrtletí do 26. září vzrostl meziročně o 47 procent na 1,67 miliardy dolarů (zhruba 28,7 miliardy Kč). Zisk na akcii dosáhl 1,82 dolaru, což bylo o 40 centů nad průměrným odhadem analytiků. Tržby firmy vzrostly o 25 procent na 9,87 miliardy USD a překonaly očekávání o téměř 700 milionů dolarů.

Odbyt počítačů Mac, které nejvíce přispívají k tržbám firmy a v poslední době jsou hvězdou počítačového trhu, vzrostl o 17 procent na rekordních 3,05 milionu. To překonalo odhady o téměř deset procent. Prodej laptopů Apple v době, kdy globální trh osobních počítačů stagnuje, vyskočil o 35 procent.

Apple měl však horší prodej přehrávačů iPod. Těch se za poslední čtvrtletí prodalo o osm procent méně než před rokem.

Kurz akcií Apple v elektronickém obchodování po uzavření oficiálního trhu vyskočil o 7,5 procenta nad 204 dolarů a překonal dosavadní maximum 202,96 USD z konce prosince 2007. "Jsou to dnes skvělá čísla. Apple je zřejmě nejúspěšnější příběh v technologickém sektoru, možná jeden z nejlepších růstových titulů na trhu. Sázím se, že kurz se může do šesti až devíti měsíců dostat na 250 dolarů," řekla agentuře Reuters Jane Storeková z First American Funds.

Za celý finanční rok 2009, kdy jiné firmy trpěly dopady těžké finanční krize a ekonomické recese, vzrostl zisk Applu o 18 procent na 5,7 miliardy dolarů. Tržby společnosti se zvýšily o 13 procent na 36,5 miliardy dolarů.

Apple je vzhledem k silné poptávce po jeho výrobcích optimistický i do nejbližší budoucnosti, i když jeho konkrétní výhledy jsou tradičně velmi opatrné. Tržby v předvánočním čtvrtletí však Apple odhaduje na 11,3 až 11,6 miliardy dolarů, což se shoduje s představami analytiků.