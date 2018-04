Apple popírá špehování majitelů iPhonu. Google toho ví mnohem víc

Prakticky volně přístupná databáze všech míst, kde uživatel kdy byl, může být podle expertů pouhou chybou. A Apple s nimi podle posledního vyjádření částečně souhlasí.

Situace je taková: s informací o poloze nějakým způsobem zachází prakticky každý mobilní telefon. Takovou informaci si přístroje ukládají do dočasných cache souborů a používají ji ke snazší spolupráci se sítí a také k rychlejšímu nalezení přesné polohy, pokud to vyžaduje některá aplikace.

Třeba telefony s operačním systémem Android ukládají do zakódovaného souboru posledních 50 lokací. Starší záznamy jsou mazány. Šikovní programátoři už našli způsoby, jak tyto informace z telefonu dostat. Zatím to ale platí jen pro přístroje s odemčeným Root přístupem a povolenou instalací neschválených souborů.

Riziko zcizení takových dat je minimální, což je zásadní rozdíl oproti iPhonu, který veškerá data o pozici uživatele ukládá do prakticky volně přístupného souboru consolidated.db, který se navíc ještě archivuje v počítači. To, že databáze obsahuje veškeré informace o poloze od počátku jejího vzniku, je chyba. Programátoři Apple jednoduše zapomněli přidat část kódu, která by ze souboru mazala starší data.

Apple se přiznal a chybu opraví

Apple v úterý potvrdil domněnky expertů o zaznamenávání pohybu v mobilech iPhone a tabletech iPad. Nedostatek firma napraví v některém z dalších updatů systému. Na druhou stranu firma popírá jakákoli nařčení ze sledování uživatelů a vlastně i tvorbu velké databáze odmítá jako chybu.

Chybou je prý fakt, že telefony sbírají a odesílají data o základových stanicích a okolních wi-fi sítích i ve chvíli, kdy v menu telefonu nejsou povoleny lokalizační služby. Tento fakt vyzkoušeli jako první redaktoři Wall Street Journal. Na nátlak veřejnosti Apple hodlá množství záznamů v databázi consolidated.db omezit, soubor by měl být šifrovaný a nebude se standardně zálohovat v iTunes.

S údaji o poloze pochopitelně pracují i telefony s jinými operačními systémy. Třeba přístroje s Windows Phone 7 si podle vyjádření Microsoftu ukládají do cache souboru pouze poslední známou lokaci. Tento záznam je vymazán vždy, když telefon získá novější údaj. U ostatních platforem, jako je BlackBerry nebo Symbian, bude způsob uchovávání velmi podobný. Dá se předpokládat, že podobným způsobem zachází s daty o pozici uživatele prakticky všechny chytré mobily a s velkou pravděpodobností i telefony bez otevřeného operačního systému.

Zákazníky nešpehuje

Objev databáze z iPhonu ale vyvolává otázky ohledně daleko většího zásahu do soukromí uživatelů, který je sice známý již nějakou dobu, ale zatím zůstával trochu nepovšimnut. Řada telefonů, včetně iPhonu, totiž data o polohách pravidelně odesílá na servery velkých firem. Třeba iPhone prý posílá záznamy o poloze každých 12 hodin přes wi-fi připojení na servery Apple.

Podobně se chovají i telefony s Androidem, které odesílají data o pozici na servery Googlu i několikrát za hodinu. Apple alespoň data nespojuje s jasným identifikátorem daného přístroje a získané údaje jsou tak víceméně anonymní. Tím také firma ve svém vyjádření ukazuje, že nikoho nesleduje. Apple navíc klade velký důraz na to, že telefony nesledují pozici uživatele, ale pouze zaznamenávají informace o okolních základových stanicích operátora a wi-fi sítích. Na druhou stranu firma přiznává, že z těchto informací lze polohu přibližně vypočíst, takže je to pouhé slovíčkaření.

Google toho ví mnohem víc

Google podle zjištění bezpečnostních expertů data schraňuje i s identifikací daného telefonu, takže je lze snadno spojit s konkrétním uživatelem. Samotný Google ale tvrdí, že data jsou anonymní. V zašifrované podobě jsou odesílána a uchovávána na "nedobytných" serverech společnosti. O jejich únik se tedy asi bát příliš nemusíme, stejně tak jako v případě Apple. Ale fakt, že firmy vědí, kde se kdy vlastně jejich uživatelé pohybují, může být znepokojující.

Vždy jde o data o poloze vůči aktuálním vysílačům a také wi-fi sítím, nikoli o data získaná z GPS. Nutno podotknout, že firmy mají možnost sbírat tato data zakotvenu ve svých smluvních podmínkách. Možnost sběru dat musí navíc uživatelé povolit.

U iPhonu nebo iPadu je potřeba mít zapnuté lokalizační služby, jak ale prokázal výše zmíněný pokus Wall Street Journal, přístroje data sbírají i bez této volby. U Google je to podobné, v menu musí být zaškrtnuta patřičná volba. U některých starších verzí systému je ale tato volba právě od počátku používání přístroje zapnuta a uživatel jí musí ručně vypnout.

Sledují se i další parametry

Je otázkou, jak se chovají ostatní platformy. Většina výrobců v tomto ohledu raději mlčí a na žádosti o vyjádření od různých světových serverů nereagují. Ani Microsoft třeba serveru Gizmodo nesdělil, jestli, vyjma uchovávání poslední pozice v telefonu, data také nějak nesbírá.

Objevování těchto skrytých sledovacích funkcí chytrých mobilů tak bude pravděpodobně nadále pokračovat. Firmy totiž mají pro tvorbu takových databází řadu důvodů. Kromě snazší okamžité lokalizace bez nutnosti aktivovat GPS, totiž pomocí nich vytváří i daleko složitější modely a aplikace. Třeba Apple přiznal, že sleduje i množství přenesených dat. Takovou databázi hodlá v budoucnu využít pro optimalizaci datového provozu, ať už si pod tím představíme cokoli.