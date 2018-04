Analytici Applu pro příští rok nevěří. Docházejí mu prý nápady

Někteří analytici čekají, že Apple příští rok zaznamená vůbec první pokles tržeb z prodeje iPhonů. Katy Hubertyová, analytička banky Morgan Stanley, odhaduje pokles těchto výnosů až o tři procenta.

Letos v září začala společnost prodávat novou generaci iPhonu a během prvních tří dnů od uvedení na trh jich prodala přes 13 milionů kusů. Tedy o tři miliony kusů více než o rok dříve prodaných modelů 6 a 6 Plus. iPhony jsou vlajkovým produktem Applu a jejich prodej tvoří zhruba dvě třetiny celkových příjmů společnosti. Další generaci by měl Apple uvést na trh v září 2016, a pokud nebudou stejně úspěšné, může to znamenat celoroční výpadek.

Analytici se obávají, že celý trh chytrých telefonů se v dohledné budoucnosti nasytí. Obavy o poptávku po smartphonech srazily tento měsíc akcie Applu o zhruba deset procent a jejich kurz je nyní asi 20 procent pod rekordní úrovní z letošního jara. Od počátku roku akcie ztrácejí asi tři procenta, a pokud v posledních dnech roku neožijí, bude to znamenat jejich teprve třetí celoroční pokles od splasknutí bubliny internetových firem z počátku tisíciletí.

Firma se navíc potýká s klesajícím odbytem počítačových tabletů, které začala poprvé prodávat v roce 2010. Trh tabletů slábne celosvětově, protože zákazníci nevidí dostatek důvodů pro výměnu starých přístrojů za nové.

Letos přišel Apple s významnými novinkami, což je podle analytiků jeden z důvodů, proč bude příští rok slabý. Firma uvedla na trh hodinky Apple Watch jako svůj první zcela nový produkt za pět let a stala se v tomto segmentu dominantním hráčem. Apple také přišel s hudebním službou Apple Music, jejíž okruh zákazníků prudce narůstá.

Apple je společností s nejvyšší tržní hodnotou na světě. Za svůj úspěch vděčí legendárnímu šéfovi Stevu Jobsovi, za nějž firma uvedla na trh populární přehrávač iPod, vysoce úspěšný iPhone a tablet iPad. Jobs zemřel v říjnu 2011 a od roku 2012 stále více analytiků uvádí, že společnosti docházejí nápady.