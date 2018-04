Apple patentoval ovládání kapacitního displeje. Konkurence má problém

Ačkoli je definice získaného patentu značně složitá, vysvětlení je jednoduché. Firmě se podařilo patentovat důležitá gesta, která se využívají prakticky u všech dotykových smartphonů.

Cesta k jeho získání byla pro Apple poměrně trnitá, návrh na jeho přiznání totiž firma podala již v prosinci 2007, kdy slavila velké úspěchy s první generací svého iPhonu a připravovala druhou s přídomkem 3G.

Čekání se ale v tomto případě vyplatilo, jelikož tyto prvky ovládání neodmyslitelně patří prakticky ke každému dotykovému mobilu. A nemusí jít nutně o smartphone. Apple tak může slavit, zatímco ostatní výrobci mají velký problém.

"Jde o poměrně zásadní patent na klíčovou oblast ovládání, nedovedu si bez jeho využití představit konkurenceschopný smartphone," říká Florian Mueller, odborník na duševní vlastnictví. "Pokud nedojde ke zrušení platnosti patentu, Apple bude moci konkurenci v segmentu dotykových telefonů docela zatopit," pokračuje Mueller.

Lze tedy očekávat, že se v důsledku přiznání tohoto patentu rozhoří další právní bitvy, experti na právo duševního vlastnictví se ale shodují, že nyní je to právě Apple, kdo bude mít v takových sporech navrch.

Patent pokrývá celý segment dotykových zařízení

Definice patentu je totiž natolik široká, že se vztahuje prakticky na jakékoli přenosné zařízení, které k ovládání využívá dotykových gest na kapacitním displeji. Taková, které v tomto ohledu kopírují iPhone, iPadu nebo chytrý přehrávač iPod touch se tak mohou velmi rychle octnout v zorném poli právníků Applu.

Florian Mueller však dodává, že pokud by se soupeřům Applu podařilo prokázat, že jejich zařízení nekopírují filozofii ovládání zanesenou v přiznaném patentu, soud by jim pravděpodobně dal za pravdu.

Podrobně je v patentu definováno ovládání webového prohlížeče, které dnes skutečně najdeme u každého zařízení, bez ohledu na použitý operační systém.

Na každém dotykovém smartphonu se totiž horizontálními nebo vertikálními gesty posouvá obsah webu a za pomoci dvou prstů se realizuje plynulý zoom webové stránky. Tento tzv. pinch to zoom začali ostatní výrobci používat až po tom, co se objevil v iPhonu první generace.

Kapacitní displej Kapacitní displeje se používají u modernějších smartphonů. Jejich princip je založen na vodivosti lidského těla. Vodivou vrstvou je totiž pokryt také samotný displej a tento materiál je při styku s prstem schopen vést elektrický náboj. Okamžikem dotyku se tedy uzavře elektrický obvod a následnou analýzou je vypočteno přesné místo dotyku, na jehož základě pak telefon provede daný úkon. Výhodou je vyšší mechanická odolnost displeje, nevýhodou pak nemožnost ovládat takový displej třeba v obyčejných rukavicích.



Řešení je docela jednoduché

Jakkoli vypadá aktuální situace bezvýchodná, řešení je jednodušší, než se může na první pohled zdát. Na tahu je samozřejmě Apple, který má podle právních znalců dvě možnosti.

První je, že se bude právní cestou domáhat zákazu prodeje zařízení, které patentu využívají na území Spojených států. Pravděpodobnějším scénářem však je, že Apple sáhne do peněženek soupeřů a bude po konkurenci požadovat licenční poplatky za využití principů, které nyní jsou v jeho duševním vlastnictví.

O tom, že ve finále může jít o slušné částky, svědčí nedávná zpráva, podle které Microsoft na smartphonech s Androidem za podobné poplatky v poslední době inkasoval 150 milionů dolarů, tedy mnohonásobně víc, než za prodej licencí svých Windows Phone 7.

Objem zařízení, ze kterého by výrobci museli licenční poplatky odvádět, by byl obrovský. Navíc je pravděpodobné, že pokud by Apple přistoupil na první scénář, soud by mohl v zájmu společnosti kvůli hrozícímu monopolu patent zrušit.