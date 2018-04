Apple zmenšil optický zoom pro smartphony pomocí periskopu

Současné smartphony jsou tenké, a tak se do nich nevejde pořádná optika. Záda řady chytrých telefonů mají různé nevzhledné hrby nebo alespoň vyboulení čoček.

Zajímavě to vyřešil podle nového patentu Apple. Ten optiku vystavěl jako periskop, kdy se obraz pomocí zrcadla láme a druhá čočka pomocí pohybu nahoru a dolů umožňuje optické přiblížení.

Patent Applu pro kompaktní optický zoom u fotoaparátu smartphonu.

Podle patentu bude možné využít i běžnou širokoúhlou čočku pro pořizování snímků. Podle zveřejněného patentu se tak i do tenkého těla smartphonu vejde schopný fotoaparát.

Jak to bude fungovat v praxi, ukáže až čas. Na podzim by měl Apple představit nejen fotograficky zaměřený iPhone 7 Plus, ale také iPhone 7 "Pro“, který by měl mít dvojitý fotoaparát.

Uvidíme tedy, jestli se dočkáme optického zoomu v letošních iPhonech. Konkurence už smartphony s dvojitými fotoaparáty uvedla, současným trendem je vylepšování světelnosti.

Dvojitý fotoaparát mají z nových špičkových smartphonů LG G5 a Huaewi P9. Naopak nový Samsung Galaxy S7/S7 edge se může pochlubit světelností f/1.7, což je prozatím mezi smartphony rekord.