Apple odmítl update aplikace kvůli závadným textům populární kapely

Frontman kapely Nine Inch Nails Trent Reznor si na nejasný postup amerického Apple stěžoval před několika dny na fóru kapely. Koncem týdne se ale podařilo kapele nakonec update prosadit.

Aplikace údajně nebyla nijak výrazně změněna. Oproti předchozí verzi byly prý pouze opraveny některé chyby. Apple se ale přesto rozhodl update původně nepřijmout. Některý z aktivních cenzorů frimy si totiž všiml, že aplikace umožňuje mimo jiné poslouchat streamované podcasty kapely. Ty obsahují i písně skupiny s dle Apple "závadnými" texty, čímž se aplikace proviňuje proti pravidlům certifikačního procesu.

Apple má konkrétně problém s albem The Downward Spiral, které obsahuje písně s "neslušnými" texty. Album přitom není v aplikaci přímo dostupné, titulní písničku si ale lze pomocí programu poslechnout z některého z internetových podcastů, které program zpřístupňuje. Jde o podobný případ, jako když nedávno Apple odmítl aktualizaci aplikace Tweetie kvůli tomu, že se v Tweetech objevují neslušná slova.

Logika Apple je tedy v tomto případě dosti podivná. Je to skoro tak nesmyslné, jako kdyby Apple z iPhonu náhle odebral prohlížeč Safari, jelikož si přes něj můžete "závadný" text písně vyhledat a přečíst. A co víc, pomocí Safari se uživatel dostane i k pornografii. Právě nad tímto prazvláštním přístupem se Trent Reznor pozastavuje. Nine Inch Nails logicky nechtěli, aby investice do jejich aplikace přišla vniveč.

Dalším paradoxem je fakt, že ono zmíněné "závadné" album si mohou zákazníci bez problémů zakoupit v iTunes.

Kapela Nine Inch Nails je považována za jednoho z průkopníků v internetové distribuci hudby. Svou hudbu začala kapela velmi rychle nabízet alternativními kanály a není tak výrazně závislá na prodejích fyzických nosičů. Její poslední album, The Slip, je navíc k dispozici ke stažení zcela zdarma na stránkách kapely.