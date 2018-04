Apple odmítá uznat porážku. Prvenství Androidu v USA je prý nesmysl

Podle nejnovějších dat celých 28 % všech prodaných smartphonů na americkém trhu v prvním kvartálu roku 2010 využívá systému Google Android. Apple se tak propadl na třetí pozici a prodeje od minulého čtvrtletí stagnují. Jedničkou je stejně jako snad ve všech průzkumech mapujících tržní podíly společnost RIM s 36 procenty.

Ve třetím čtvrtletí minulého roku byl přitom podíl Androidu na americkém trhu okolo pěti procent, v průběhu následujících měsíců se však podle NPD vyhoupl na čtyřnásobek. Rubin Ross, analytik NPD Group, tento masivní rozmach Androidu přičítá především uvedení Motoroly Droid, kterou do své nabídky obratem zařadil americký operátor Verizon.

Androidu pomohl k vzestupu operátorský trh

Podle Rubina je to právě Verizon, který gigantickou reklamní kampaní a akcí s názvem "Byu One Get One" pomáhá Androidu v tak strmém růstu. V rámci zmíněné akce totiž bylo možné získat dva telefony za cenu jednoho; zákazník tak například zakoupil špičkovou Motorolu Droid a k ní zdarma získal Droid Eris od HTC. Stejnou akcí byly již dříve u tohoto operátora podpořeny prodeje messengerů BlackBerry.

NPD Group dále uvádí, že Verizon prodal v prvním čtvrtletí roku v USA okolo 30 % chytrých telefonů, na špici je ale s podílem 32 % AT&T, tedy operátor, který má od prvopočátku exkluzivitu k prodeji iPhonů ve Spojených státech.

Pádným argumentem k výsledkům platformy od Google by mohl být také ostych potenciálních kupujících pořizovat současnou verzi iPhonu s vědomím, že je za dveřmi čtvrtá generace přístroje. Tomu ale příliš nenahrávají výsledky AT&T, které jen za první kvartál tohoto roku aktivovalo 900 tisíc iPhonů novým zákazníkům a dalších 1,8 milionu iPhonů prodalo klientům stávajícím.

Rubin Ross dále naznačil, že podíl iPhonu by mohl být větší, pokud by byl k dispozici právě i u operátora Verizon Wireless, o čemž se ostatně začalo mluvit již v březnu. Definitivní podmínky prodeje iPhonů u tohoto operátora zatím nejsou známy.

NPD Group získává svá data v pravidelných měsíčních průzkumech. Nemapují ale pouze současné vlastnictví zařízení na konkrétní platformě a zohledňují také fakt, jakou platformu by uživatelé v budoucnu upřednostnili. Data však nezahrnují odbyt zařízení firemním zákazníkům prostřednictvím podnikových smluv.

comScore: jiná metoda přináší zcela odlišné výsledky

Úplně jiná data ale hlásí další analytické uskupení comScore, podle kterého je sice Google Android jako platforma na vzestupu, ovšem v prodejích na Apple ani zdaleka nestačí. Zatímco v tříměsíčním období končícím listopadem loňského roku byl podíl Androidu v USA jen 3,8 %, v následujících třech měsících se zvýšil na rovných 9 %.

A Apple? Tomu ve stejných obdobích dle comScore patřila zhruba čtvrtina amerického trhu v segmentu chytrých telefonů. Vztáhneme-li však výsledek na trh mobilních telefonů obecně, je to podíl okolo 5 %. Vyplývá to z průzkumu, v rámci kterého bylo osloveno na 234 milionů Američanů starších 13 let.

Applu se výsledky NPD Group nelíbí. Jsou prý nepravdivé

Představitelé Applu se proti zprávě zveřejněné uskupením NPD tvrdě ohradili. "Výsledky jsou zkreslené a nevypovídají o celosvětové situaci. Data vycházejí pouze z osloveného vzorku 150 000 spotřebitelů a neberou tak v potaz více než 85 milionů majitelů iPhonů a iPodů po celém světě," řekla tisková mluvčí společnosti Natalie Harisson.

Připomněla nedávno publikované výsledky agentury IDC, podle které mají telefony Apple globálně tržní podíl 16,1 % v závěsu za krajanskou společností RIM a finskou Nokií. Celosvětově tak patří klíčovým producentům androidích telefonů, HTC a Motorole, čtvrtá a pátá příčka. Obě společnosti tak dohromady prodaly takřka 5 milionů smartphonů, ovšem mezi nimi byla i zařízení s Windows Mobile. To je v porovnání s 8,8 miliony kusy prodaných iPhonů zřetelně méně. Na druhou stranu reagovat na výsledky pouze z amerického trhu zprávou reflektující globální prodeje není "úplně košer".

"Máme za sebou rekordní čtvrtletí, ve kterém se prodeje oproti prvního kvartálu minulého roku zvýšili o 131 % a s novou verzí iPhonu s FW 4.0 očekáváme další nárůst. Obavy, že by nás Google Android v dohledné době předstihl tak nejsou na místě," dodala mluvčí Apple.

Dodejme, že Apple od uvedení první generace svého telefonu prodal více než 51 milionů kusů. Současně prodávaná generace s označením 3GS je třetí verzí iPhonu. Čtvrtá přijde v létě spolu s inovovaným FW 4.0, který bude možno oficiálně nahrát i na verze 3G/3GS. Majitelé verze 3G ale budou ochuzeni o některé funkce včetně multitaskingu, tedy běhu více aplikací na pozadí s možností snadného přepínání. S přístroji první generace se pak v souvislosti s novým FW 4.0 nepočítá vůbec. Alespoň ne oficiálně.

Zdroj: DigitalDailyAllThingsd, CNet, CNNMoney, MarketWatch