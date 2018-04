Apple nezískal ochrannou známku na multi-touch

Dne 9. ledna 2007 podal Apple žádost o registraci ochranné známky "multi-touch". Popisuje způsob ovládání, který společnost jako první z výrobců spotřební elektroniky přinesla velké mase uživatelů.

Apple chtěl docílit toho, aby jen on mohl pro své ovládání gesty více prsty používat označení multi-touch. Konkurence by musela hledat jiné označení, nebo by si musela známku pronajmout od kalifornské společnosti ochrannou. Odvolací známkoprávní komise amerického patentového úřadu (USPTO) ale byla proti takové možnosti.

Experti z komise došli k závěru, že označení multi-touch neoznačuje jenom technologii, v jejímž využití se stal Apple průkopníkem, ale také obecný způsob, jak uživatel určitého zboží s tímto zbožím zachází.

Jednoduše: termín multi-touch popisuje ovládání více prsty najednou a je podle úřadu příliš obecný na to, aby mohl být ochrannou známkou. Rozhodnutí úřadu o neudělení ochranné známky ale nemá žádnou souvislost se samotnou technologií. O některé patenty související s tím, jak technicky tohoto způsobu ovládání dosáhnout, Apple stále usiluje.