Trpká pomsta: za nevěru vykoupala přítelovu sbírku applů ve vaně

Velmi promyšlený způsob pomsty zvolila Japonka, která pojala podezření, že jí byl přítel nevěrný. Rozhodla se totiž zasáhnout přítelovo srdce na pravém místě. Jeho chloubou byla sbírka produktů od Applu a právě tu se zhrzená žena po odhalení nevěry rozhodla řádně očistit.

iPhony, iPady i iMacy včetně veškerého příslušenství tak naházela do vany plné vody. A aby dosáhla svého, pořídila fotografie a ty posléze příteli odeslala.

Jeho výraz, když si snímky zobrazil, si lze snadno představit. Ve vodě totiž skončily přístroje v hodnotě několika tisíců dolarů. Že došlo k jejich nenávratnému poškození, není třeba zdůrazňovat. V tomto případě by navíc doporučení, kdy se utopený mobil má vypnout a vložit na 48 hodin do nádoby s rýží, nebylo vůbec nic platné.

Překvapením pak je, že přítel místo toho, aby zpytoval svědomí, všechny snímky zveřejnil na svém twitterovém účtu. U příspěvku, který má již téměř 16 tisíc sdílení, se podivil nad jednáním své přítelkyně. Takto ji mělo rozlítit údajně flirtování s jinou dívkou. Mladík hledající patrně podporu se však dočkal smíšených reakcí.

Asi nejvíce byli jednáním ženy pohoršeni skalní přívrženci Applu. Jiní se pak shodli, že pomsta by byla ještě o to sladší, pokud by byla vana plná horké vody. Šlo jim však patrně pouze o dosažení silnějšího vnitřního pocitu ze msty, důsledek by byl totiž bez pochyby totožný.