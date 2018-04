Apple nesmí do USA dovážet starší iPhony. Porušují patenty Samsungu

Zákaz dovozu fakticky znamená zákaz prodeje, všechny uvedené přístroje si Apple nechává vyrábět v Asii. ITC o tom informovala na svých internetových stránkách.

Obě společnosti vedou spor u soudů v USA delší dobu. Loni nejprve Apple přesvědčil kalifornský soud, že Samsung kopíruje jeho produkty (více zde), ale nakonec byl rozsudek zrušen (více zde). V souvislosti s tímto sporem se pak na podzim loňského roku Samsung obrátil na Americkou komisi pro mezinárodní obchod a požadoval zákaz dovozu některých produktů Applu na americký trh (více zde). Výsledkem je aktuální rozhodnutí ITC.

Zákaz dovozu do USA se týká modelů iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 3G a iPad 2 3G vyrobených pro amerického telekomunikačního operátora AT&T. Opatření musí do 60 dnů stvrdit podpisem americký prezident Barack Obama. Pokud na něj do té doby neuvalí veto, začne podle agentury Reuters platit.

Tyto přístroje jsou podle agentury AP sestavovány v Číně a patří k nejstarším, jež jsou stále ještě ve výrobě. Výroba iPhonu 4 začala v roce 2010. Z uvedených modelů Apple v USA prodává iPhone 4 a iPad 2, zbylé dva uvedené přístroje už v jeho nabídce nejsou.

Spor se týká patentu na bezdrátovou technologii 3G, tedy třetí generace mobilního připojení, které přenáší telefonní hovory i data. To je nezbytné k udržení interoperability daných zařízení, tedy k zajištění schopnosti různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosahovat vzájemné součinnosti.