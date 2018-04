Apple chystá reálnou navigaci ve stylu Street View

U operačního systému iOS 6 již Apple nesází primárně na mapové podklady konkurenčního Googlu a místo nich nabídl vlastní službu. Ta však vykazovala mnoho chyb a málokdo byl s novými mapami spokojený. Google Mapy se tak po čase objevily na AppStoru a málokterý uživatel iOS zařízení se dnes bez nich obejde.

Apple se však nevzdává a do boje vyráží s novým patentem na reálnou navigaci ve stylu Street View. Nemá to být jen napodobenina systému od Googlu, ale Apple chce reálné zobrazení ulic posunout na další úroveň. A výrazná změna má nastat také v ovládání. To bude založeno především na senzorech v mobilu. Software získaná data promítne na obrazovku v reálném pohledu a v závislosti na rychlosti pohybu.

Velmi zajímavá je také podpora více zařízení současně. To se může hodit například na poznávacích cestách na dovolené, kdy budete moci mít na iPhonu 3D náhled a na iPadu podrobnou mapu.

Nový navigační systém od Applu zvládne také navigaci v budovách, kterou jako první spustil Microsoft a nyní na této technologii intenzivně pracuje i Google. Původní pokrytí několika málo míst v USA a Japonsku se tak velmi rychle rozšiřuje a již nyní lze navigaci používat například ve Francii, kde jsou pokryta důležitá místa jako velká letiště, muzea nebo například obchody Carrefour.

Apple chce v nových mapách využít také technologii společnosti WiFiSlam, kterou nedávno zakoupil. Díky tomu by pak například zákazníci v obchodním centru mohli do telefonu dostávat cílenou reklamu s konkrétními nabídkami prodejců, což by pro Apple mohl být zajímavý zdroj příjmů.