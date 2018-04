Apple prý chystal nástroj k přechodu z iOS na Android. Nesmysl, vzkázal

Obměna telefonu s sebou nese starost v podobě přenosu co možná největšího procenta osobních dat do nového přístroje. Situace je složitější, pokud uživatel opouští jednu a zkouší druhou mobilní platformu. Snadný přechod z Androidu na iOS zajišťuje aplikace Move to iOS z dílen Applu.

Nástroj krom kontaktů umí do iPhonu přenést i textové zprávy, zachycené snímky a videa, nastavení emailových účtů nebo záložky z webového prohlížeče.

Podle britského deníku The Telegraph měl Apple zahájit vývoj stejné aplikace, ovšem nový titul by pomáhal uživatelům, kteří se naopak rozhodli iOS opustit ve prospěch Androidu.

Důvodem měly být údajné tlaky ze strany některých evropských operátorů, podle kterých uživatelé iOS jen zřídkakdy přecházeli na jinou platformu právě z důvodu obtížného exportu osobních dat. To prý mělo oslabovat pozici operátorů při vyjednávání smluv s kalifornským gigantem.

Move to iOS byla na Google Play zveřejněna v září tohoto roku a šéf Applu Tim Cook v pravidelném konferenčním hovoru s investory v říjnu uvedl, že během 3. kalendářního čtvrtletí 30 procent nových majitelů iPhonů přešlo na iOS z Androidu. Větší procento migrace do ekosystému iOS společnost prý nikdy dříve nezaznamenala.

Pokud by se Apple k podobnému kroku rozhodl a skutečně by připravoval nástroj pro snadný přechod k Androidu, byl by to oproti filosofii a taktice, kterou prosazoval dřívější šéf Steve Jobs, významný ústupek. Jak vyplynulo z informací zveřejněných v rámci vleklého soudního sporu se Samsungem, Jobs interně své zaměstnance vyzýval, že je nutné uživatele v ekosystému iOS zachytit a už jej nepustit.

Žádnou podobnou aplikaci nepřipravujeme, vyjádřil se Apple

Na nepodložené informace Apple vcelku rychle zareagoval. Tiskový mluvčí firmy Trudy Muller serveru BuzzFeed sdělil, že na těchto zvěstech není ani trochu pravdy. Zájmem Applu je, aby uživatelé přecházeli z Androidu na iOS a tento záměr prý firmě výborně vychází.

Oficiální vyjádření Applu tedy známe, stále však není jasné, co je pravdy na údajné snaze některých evropských operátorů situaci Applu zkomplikovat. Koneckonců by to nebyla první stížnost adresovaná evropské komisi.

Mrzké zisky, kvóty a přehnaná reklama

Několik operátorů komisi adresovalo stížnost na jaře roku 2013. Tehdy měli operátoři problém s prodejními praktikami Applu, uzavřené smlouvy se poskytovatelům zdály být neobvykle přísné.

Vadily jim například objemové kvóty, které musely být dodržovány. Pokud se tak danému operátorovi nepodařilo v konkrétním časovém období prodat domluvené množství iPhonů, musel za neudané kusy Applu zaplatit.

Apple také požadoval, aby každá prodejna, která nový iPhone nabízela, o tomto viditelně informovala. U vstupu do obchodu tak musely být speciální polepy, samotný iPhone musel být vidět už od vchodu, a to na speciálním místě dostatečně daleko od konkurenčních přístrojů a navíc vždy musel být po ruce technik, který by případnému zájemci o iPhone sdělil vše potřebné.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že se prodejna na první pohled proměnila ve značkovou prodejnu Applu. Za nedodržení těchto podmínek hrozily prodejci vysoké pokuty. Marže pro operátory navíc byly doslova mizivé, hovořilo se o tom, že firmy musely prodej dokonce dotovat.