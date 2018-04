Konkurenční boj? Apple napínal fanoušky hodinek Pebble 14 dnů

Pebble oficiálně uvedla nový model Time začátkem března a nutno dodat, že šlo o jeden z nejúspěšnějších startupů z „líhně“ Kickstarter. Hodinky si během kampaně předobjednalo (a zaplatilo) přes 65 tisíc zájemců a na účtu tvůrců tak přistálo přes 12 milionů dolarů (asi 300 milionů korun). Spolu se samotnými hodinkami probíhal také vývoj obslužné aplikace pro smartphony, bez které se skutečné chytré hodinky neobejdou.

Na druhý pokus trnitá cesta za brány App store

První vlnu objednávek společnost expedovala koncovým uživatelům na sklonku května. Pokud ale tito zájemci měli iPhone, v den doručení nemohli své hodinky naplno využít. Aplikace Pebble Time se totiž na nějakou dobu „zasekla“ ve schvalovacím procesu App store. Tímto sítem musí projít každý titul, čímž se oficiální katalog aplikací udržuje v „čistotě“ a neužitečných nebo dokonce škodlivých aplikací by v něm mělo být minimum.

Kdo by však čekal spiknutí a předpokládal, že Apple vpuštění aplikace svého konkurenta za brány App store uměle brzdil, mýlil by se. Apple totiž aplikaci schválil již 18.května, ovšem vývojáři krátce na to v kódu programu objevili chyby a schválení odmítli. Mezery v softwaru tým rychle odstranil a 22. května aplikaci vyslal do schvalovacího procesu znovu.

Druhé kolo se však mírně protáhlo, přestože podle autorů šlo pouze o kosmetickou úpravu kódu a propuštění titulu tak vzhledem k předešlému schválení mohlo být jen formalitou. Aplikace se v App store objevila až 5. června. O důvodech jistého zdržení je možno spekulovat a jistou škodolibost Applu kvůli startu expedice hodinek Pebble Time (Steel) prvním zákazníkům přeci jen nelze úplně vyloučit.

V každém případě je možné už několik dnů Pebble Time v App store stáhnout, verze pro telefony s Androidem na portál Play dorazila už dříve. Také proto zástupci Pebble radili uživatelům iPhonů, aby si od kamarádů zapůjčili jejich telefon s Androidem a přes aplikaci provedli alespoň základní nastavení hodinek.

Možnosti aplikace jsou velmi široké, jednoduše lze měnit způsob zobrazení času nebo spravovat notifikace spárovaného telefonu. Samozřejmě nechybí rozsáhlé oddělení pro sledování všemožných pohybových aktivit.

Pomocí Pebble appstore lze vyhledávat a následně instalovat další aplikace, které rozšíří funkcionalitu hodinek. Aplikace vyžaduje iOS 8 nebo novější a je určena pro uživatele hodinek Pebble Time a jejich luxusnější verze s dovětkem Steel.

Pebble Time: nový OS a nově i komplet v oceli

Na rozdíl od Apple watch nebo nedávno představených Asus ZenWatch2 hodinky Pebble Time přicházejí jen v jedné velikosti s půdorysem 37,5 × 40,5 mm. Levnější polykarbonátová verze je o milimetr tenčí (9,5 vs. 10,5 mm) a je výrazně lehčí: váží jen 42,5 gramu. Naproti tomu hmotnost verze Steel s ocelovým náramkem je 116,3 gramu, pokud se spokojíte s koženým řemínkem, klesne hmotnost téměř na polovinu (62 gramů).

Ke spárování s telefonem hodinky využívají Bluetooth 4.0 a s uživatelem komunikují přes barevný e-ink panel s LED podsvícením a úhlopříčkou 1,25 palce.

Základní verze má plastové pouzdro a ocelová je pouze pevná luneta. Verze Steel má rámeček tenčí a proto se zdá být menší displej, ovšem je to pouze optický klam. K ovládání hodinek slouží pouze boční tlačítka, displej není dotykový.

Vítanou novinkou je vestavěný mikrofon, díky kterému lze přes hodinky i telefonovat. Samozřejmě pouze při spárovaném telefonu, vlastním telefonním modulem hodinky nedisponují.

Pebble Time slibují díky úspornému panelu na jedno nabití až týdenní výdrž, verze Steel má díky celkové vyšší tloušťce pouzdra prostor pro větší akumulátor, díky kterému se tato verze bez nabíječky obejde i 10 dnů. Výdrž baterie je rozhodně velkou devizou hodinek Pebble Time, jejich displej je navíc stále aktivní.

Oproti první generaci si však druhá pohoršila ve stupni voděodolnosti. Zatímco původní Pebble s 50m stupněm byly vhodné i k plavání (takto odolných hodinek je mezi těmi chytrými jako šafránu), druhá má jen 30m stupeň odolnosti vůči vodě. Déšť nebo sprchu tak hodinky bez potíží ustojí, ovšem plavání, kdy je tlak na pouzdro přeci jen velký, už výrobce jako vhodnou činnost neuvádí.

Aktuálně je možné na oficiálním webu výrobce zakoupit pouze původní generaci hodinek, je však možno zadat e-mail a být jím informován o startu druhé vlny objednávek.