Apple může v Austrálii zakázat kterýkoli android. První je Galaxy Tab 10.1

Federální soud v Austrálii vydal předběžné opatření, na základě kterého nesmí Samsung v zemi prodávat svůj tablet Galaxy Tab 10.1. Austrálie je tak po Německu druhou zemí, kde se tablet nesmí prodávat.

Na rozdíl od Německa se ale australský spor netýká kopírování designu. Tentokrát jde o technologické patenty a australský soud, který během projednávání případu zůstával přísně neutrální, rozhodl, že Samsung porušuje dva konkrétní patenty Applu.

Ty jsou ale natolik obecné, že na jejich základě může Apple požádat o předběžné opatření vůči kterémukoli novému androidímu smartphonu nebo tabletu. Australský rozsudek také nahrává firmě Apple v dalších sporech po celém světě. Kvůli podobným patentům totiž žaluje své konkurenty – Samsung, HTC a Motorolu – především v USA, ale i v jiných zemích světa.

Konkrétně jde o dva patenty, které velmi obecně popisují metody ovládání dotykových displejů. Prvním je patent číslo 2005246219 s názvem Multipoint touchscreen (vícebodový dotykový displej), druhým patent číslo 2009233675 s názvem Touch screen device, method, and graphical user interface for determining command by applying heuristics (zařízení s dotykovým displejem, metoda a grafické uživatelské prostředí pro rozpoznávání příkazů za pomocí heuristiky).

Alternativy k těmto patentům drží Apple v celé řadě zemí světa. V USA je například autorem druhého z nich sám Steve Jobs. Kvůli prvnímu z patentů žaluje Apple v USA Samsung v běžném řízení a nežádá žádné předběžné opatření. Kvůli druhému patentu žaluje firma v USA trojici největších výrobců androidích telefonů: tedy Samsung, HTC a Motorolu. Ve sporu u Komise pro mezinárodní obchod (ITC) se Samsungem požaduje Apple zákaz dovozu některých samsungů do USA.

Rozhodnutí soudu v Austrálii také nenahrává Samsungu v dalším sporu, který vede s Applem v Kalifornii. Dnes má tamní soud rozhodovat o předběžném opatření vůči třem smartphonům a tabletu Galaxy Tab 10.1. Zmiňované patenty nejsou součástí sporu, ale soud může přihlédnout k tomu, že už tři jurisdikce uznaly Samsung vinný z kopírování konkurence (Německo, Holandsko a nyní Austrálie). V hlavním líčení v Kalifornii se navíc firmy soudí asi kvůli třicítce patentů.

Samsung tak nejenže praktiky ztratil možnost uvést tablet Galaxy Tab 10.1 na australský trh, hrozí mu navíc i potíže v USA a na dalších trzích. S rozhodnutím australského soudu momentálně firma nic nenadělá. Předběžné opatření platí do té doby, dokud soud nevydá konečné rozhodnutí v hlavním líčení. To může trvat klidně i dva roky a jeho výsledek je těžké předjímat.

Samsung, Google, ale i další firmy se totiž zcela jistě budou snažit dotčené patenty Apple zneplatnit nebo alespoň omezit šíři jejich záběru. Vzhledem k tomu, že patenty jsou opravdu velmi obecné, je možné, že se jim to podaří. Pokud ale australský soud uzná patenty za platné, má operační systém Android obrovský problém. V Austrálii (a v návaznosti na to pak i možná na dalších trzích) by se prakticky přístroje s tímto systémem nemohly prodávat.

Samozřejmě za předpokladu, že by Apple u každého zařízení žádal o předběžné opatření. To je ale velmi nepravděpodobné, podle odhadů odborníků se Apple soustředit především na zákazy přístrojů svých hlavních konkurentů, tedy Samsungu, HTC a Motoroly.

Pokud by firma žalovala více dalších výrobců, hrozilo by celkové zahlcení soudními spory. Dotčené společnosti by totiž jisto jistě reagovaly i tím, že by na Apple začaly podávat různé protižaloby v různých zemích světa. A na to už právní oddělení Apple nemá kapacity, už nyní je velmi vytíženo.