Apple si patentoval mobil s displejem kolem dokola

Telefony, jejichž téměř celou plochu tvoří displej, byly předmětem řady studií a konceptů. Ve skutečnosti však zatím na něco podobného stále čekáme. Patent, který si zaregistrovala společnost Apple, naznačuje, že v Cupertinu se možná na něčem takovém pracuje.

Celodisplejový smartphone má přinést několik zcela nových konceptů používání mobilu a jeho fungování. Základem je krycí sklo, které tvoří jakýsi tubus. Do něj se vkládají jednotlivé komponenty. Jako druhý dovnitř putuje "srolovaný" ohebný displej, pak veškerá elektronika. Tělo je shora i zespodu uzavřeno krytkami.

Ty by podle patentové přihlášky mohly být odnímatelné, což by mělo umožnit například spojit několik zařízení k sobě. Také by se touto cestou mohl postupně aktualizovat hardware telefonu. Uživatel by mohl jednoduše vyměnit třeba modul fotoaparátu nebo si pořídit novější bezdrátový modul s podporou novějších mobilních sítí.

Apple si také představuje, že by se do těla daly vložit například dva displeje navrstvené na sobě, což by mohlo obrazu dát dojem hloubky, vznikal by tak 3D efekt. Zajímavá je i zmínka o využití samotného displeje. Displej by nesvítil neustále a všude. Kamera v telefonu by uživatele sledovala a přístroj by určoval, kolik displeje vlastně právě vidí, a rozsvícena by byla právě jen tato část.

Patentová přihláška byla podána 26. září 2011, takže Apple možná už nějakou dobu na konceptu pracuje. Je však velmi nepravděpodobné, že bychom se například podobně řešeného iPhonu dočkali v brzké době. Už třeba jen proto, že ohebné displeje jsou stále zatím ve vývoji.

Patent, jenž byl veřejně publikován 28. března letošního roku, také nejspíš neznamená, že by mohl mít Apple na podobně řešený přístroj monopol. Jak jsme psali na počátku, podobné koncepty byly v minulosti zveřejněny už mnohokrát. Patent je velmi obecný a je možné, že proti němu vznesou jeho soupeři námitky.

Co se bude opravdu dít, to se zřejmě dozvíme až ve chvíli, kdy někdo podobně koncipovaný telefon uvede na trh.