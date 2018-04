Apple malý iPhone uvede 21. března. Dostane výkonný čipset i foťák

O chystaném malém iPhonu se v posledních měsících čile spekuluje a s blížícím se předpokládaným datem představení se dříve uváděné informace dále zpřesňují.

Analytik Ming-Chi Kuo ve své poslední zprávě investorům uvádí, že kompaktní iPhone dostane 12Mpix fotoaparát, přestože všechny dosud uváděné spekulace hovořily jednotně o modulu s 8Mpix snímačem. Je tedy možné, že novinka dostane stejný fotomodul jako poslední generace 6s.

Z té má ostatně zdědit i výkonnou čipovou sadu Apple A9, která podle poslední verze benchmarku AnTuTu představuje aktuálně nejvýkonnější „mobilní železo“ (více zde).

Počítá se také s podporou NFC, které je nezbytné k realizaci mobilních plateb přes Apple Pay. Telefon prý dostane označení SE, číslo tak z označení možná úplně zmizí, a k dostání bude v 16GB a 64GB variantě. Další specifikace zmiňují wi-fi standardu 801.11 a/c a Bluetooth 4.2.

Nepřekvapí, že rozměrově se novinka přiblíží modelu 5s a podle renderů zveřejněných serverem 9to5mac bude mít k tomuto modelu blízko i po stránce designu. To ostatně naznačily i dřívější fotografie (více zde).

Displej tak překryje sklo se zaoblenými hranami, které je označováno jako 2.5D sklo a znají ho třeba právě majitelé posledních dvou generací iPhonů. Foťák a čipset tak zřejmě po edici 6s chystaný iPhone zdědí, ovšem díky na sílu stisku citlivý displej podle analytika zůstane exkluzivitou právě řady 6s. Oproti modelu 5s, na který se chystá novinka navázat, má mírně vzrůst kapacita baterie na 1 642 mAh (z 1 570 mAh).

iPhone SE by se měl prodávat za 400 až 500 dolarů (přibližně 10 až 12,5 tisíce korun), samozřejmě v závislosti na osazené paměti. Základní verze by Applu mohla pomoci dále růst v Indii a Číně, kde poptávka po iPhonech roste, ovšem modely 6/6s jsou přece jen dost drahé (základní 6s začíná na 649 dolarech, v přepočtu tedy na 16 tisících korunách).

iPhone SE zvedne prodeje čtyřpalcových iPhonů

Ming-Chi Kuo předpokládá, že prodeje čtyřpalcových iPhonů se letos vlivem uvedení modelu SE značně zvednou. Prodat by se jich prý mohlo až 37 milionů, což by meziročně znamenalo 131% růst. Apple totiž čtyřpalcový model uvedl naposled v roce 2013, a to verzi 5s (spolu s levnějším plastovým 5c). V současné nabídce je z malých iPhonů právě pouze tento.

V KGI krátce po uvedení iPhonu SE očekávají razantní zlevnění modelu 5s o 50 procent. V USA aktuálně telefon stojí 450 dolarů (lehce přes 11 tisíc korun), podle odhadů Kua by tedy měl být telefon v prodeji za 225 dolarů (cca 5 600 Kč).

Právě tento očekávaný krok vedl analytika ke snížení předpokládaných prodejů modelu SE z původních 18 až 20 milionů na 12 milionů kusů. Velké procento kupujících totiž kvůli značně nižší ceně sáhne po stejně velkém, ale značně levnějším iPhonu 5s.

Podle posledních informací Apple představí nový malý iPhone 21. března a spolu s ním uvede i zmenšený iPad Pro s 9,7palcovým displejem (více zde). Dříve se hovořilo také o druhé generaci hodinek Watch, ovšem nynější spekulace tomu nenasvědčují, mluví se pouze o nových typech řemínků pro stávající model.