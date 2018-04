Apple má vážný problém. Ke všem placeným aplikacím se lze dostat zdarma

Na první pohled geniální způsob distribuce aplikací pro telefony iPhone přes obchod AppStore dostává vážné trhliny. Existuje totiž už několik způsobů, jak všechny aplikace nabízené tímto obchodem získat bezplatně.

Poslední postupy jsou navíc velmi snadné. Apple tak přichází o značné peníze, stejně jako vývojáři jednotlivých aplikací, které se o příjmy z jejich prodeje s Applem dělí.

Apple z každé prodané placené aplikace na AppStoru získá 30 procent z její ceny. V současné době je na AppStoru přes 15 tisíc aplikací. Ne za všechny se ale musí platit, některé z nich jsou k dispozici zdarma.

Kritiku vystřídalo nadšení

AppStore je převratný způsob distribuce aplikací (programů, her) pro telefon iPhone a hudební přehrávač iPod Touch. Soustřeďuje všechny aplikace na jednom místě a jiným způsobem je oficiálně ani nejde do přístrojů nahrát. V počátku vyvolal AppStore silnou kritiku veřejnosti, postupem času se ale ukázalo, že je to řešení výhodné pro všechny strany: zákazníky, vývojáře aplikací a samozřejmě i pro samotný iPhone.

Že je to povedený koncept, dokazuje, že si za půl roku od spuštění obchodu uživatelé iPhonu a iPodu Touch stáhli přes půl miliardy aplikací. Ve Spojených státech klesl v listopadu nákup her pro běžné mobily o 14 procent, nákup her pro smartphony ale vzrostl o 291 procent. A to právě díky AppStoru.

Obejít AppStore je nyní velmi snadné

Možnost nahrávat do iPhonu placené aplikace z AppStoru zdarma se objevila záhy po spuštění obchodu. Nejdříve to byla poměrně složitá operace, jak mobil pro nahrávání upravených aplikací s odstraněnou ochranou proti kopírování (tzv. DRM) připravit.

Nyní je úprava telefonu pro nahrávání těchto upravených aplikací naprosto triviální a zvládne ji i laik. Stačí do iPhonu s provedeným Jailbreakem (odblokování telefonu pro nahrávání neschválených aplikací - více zde) stáhnout speciální program a restartovat přístroj.

Aplikace a hry bez ochrany DRM se sdílejí po internetu přes výměnné sítě a služby, jako je například populární Rapidshare. Není tak problém najít na internetu jakoukoliv aplikaci. Existuje už i neoficiální aplikace, která umožňuje stahovat aplikace bez ochrany DRM i přímo z internetového prohlížeče v telefonu. Není tak nutné je nejdřív nahrávat do počítače.

Že je sdílení aplikací bez ochrany DRM na vzestupu, dokládá nová aplikace Crackulous. Ta umožní vytvořit z jakékoliv zakoupené aplikace přímo v telefonu její verzi bez ochrany DRM. A tu lze dále jednoduše sdílet.

AppStorem se inspirují téměř všichni

Konceptem AppStore se inspirovaly i další společnosti, jako jsou Google, RIM nebo Palm. Svůj vlastní obchod připravuje i Microsoft. V jejich případě ovšem není nebo nebude oficiální obchod jediným způsobem, jak do smartphonů aplikace nahrát. Na rozdíl od AppStoru a iPhonu.

Šedý trh s aplikacemi pro iPhone

Vedle AppStoru ale existuje i šedý trh s aplikacemi, které Apple pro prodej ve svém obchodě z nejrůznějších příčin neschválil. Jsou to například aplikace pro odblokování telefonu, které Apple logicky ve svém obchodě nepovolí, nebo o aplikace, které obohacují iPhone o nové funkce, které Apple pro svůj mobilní telefon prozatím stále nepřipravil.

Komunita s neoficiálními aplikacemi vznikla dávno před spuštěním AppStoru. Apple totiž u první generace iPhonu vůbec nedával možnost rozšířit přístroj o aplikace třetích stran.

Přesné statistiky, kolik lidí si nechalo na svém iPhonu provést Jailbreak, nejsou k dispozici. Samotné provedení Jailbreaku je jednoduché, uživatel však přichází při zásahu do softwaru telefonu o záruku.