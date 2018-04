Apple má v Česku velký problém: aktualizace firmwaru umrtví iPhone

Co může pro tuto chvíli zprovoznit váš iPhone Pokud jste ještě neaktualizovali svůj firmware, vyčkejte do chvíle, kdy bude k dispozici oficiální prohlášení. Přestože řešení problému zatím alespoň z oficiálních zdrojů neexistuje, technici mobilního operátora T-Mobile i návštěvníci internetových diskusí doporučují následující postup. Ten již několika lidem údajně telefon vrátil do funkčního stavu. 1) provést úplný restore přes iTunes (pokud došlo k aktualizaci firmwaru vzduchem, je potřeba začít tímto krokem) 2) vyzkoušet iPhone vypnout a zapnout 3) odblokovat PIN na SIM kartě a opět iPhone zapnout 4) vypnout v menu iPhonu wi-fi, Bluetooth, příp. i datové spojení