Apple má testovat několik prototypů iPhonu 8 s různou výbavou

Neověřených informací o očekávaném iPhonu 8 (či iPhonu X, jak se také označuje), který má po třech letech spíše kosmetických změn přinést zásadnější inovace, přibývá každým dnem.

Jedny z posledních spekulací onomu jubilejnímu iPhonu připisují 5,8palcový OLED displej s integrovaným snímačem otisků prstů. Ocelový obvodový rámeček má z obou stran doplnit odolné sklo a konstrukčně by se tak tento model měl podobat edicím 4/4s z roku 2010 resp. 2011.

Mluví se také o jakési funkční plošce pod displejem, kde by krom virtuálních tlačítek mohl být právě umístěn i senzor otisků Touch ID. Takové informace napovídají, že by Apple mohl testovat hned několik prototypů tohoto zásadního modelu.

A právě takové informace v minulých dnech uvedl japonský server Mac Otakara, který je znám coby spolehlivý zdroj ze zákulisního dění v Applu. Například loni jako první správně predikoval, že z iPhonů 7 zmizí 3,5 mm jack.

V tzv. fázi zkušebního ověřování má být jak verze s funkční dotykovou plochou pod displejem, tak i varianta s tradičním home tlačítkem s vestavěným snímačem Touch ID.

Ve stejném režimu mají být testovány i další variace přístroje, včetně verze s IPS TFT nebo AMOLED obrazovkou. Zkouší se i různé materiály krytu, krom běžného skla nebo hliníku je to třeba i odolná keramika.

Ačkoli je tedy testována spousta prototypů, do ostré výroby samozřejmě nakonec kalifornský gigant vyšle pouze jeden konečný návrh. To však bude ještě několik měsíců trvat.

Koneckonců dřívější zprávy serveru DigiTimes uvádějí, že onen speciální model iPhonu by nemusel být představen spolu s modely 7s, ale o něco později. V této souvislosti se zmiňuje možnost listopadového odhalení, kdy Apple také uvádí nové produkty své nabídky. Pokud se tento scénář naplní, bude to poprvé, kdy by Apple nový iPhone ukázal až v závěru roku.