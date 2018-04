Apple má téměř celý zisk z trhu se smartphony, ostatní paběrkují

Podíl ze zisku z trhu se smartphony je diskutabilní žebříček. Analytická společnost nevysvětluje, jak příjmy počítá, jen stroze zveřejnila žebříček čtyř nejziskovějších výrobců smartphonů.

V letošním třetím čtvrtletí opět vede Apple, a to drtivě. Dokonce to podle žebříčku vypadá, že Apple je jediný, kdo na smartphonech vydělává. Patří mu totiž rekordní 91procentní podíl ze zisku generovaného trhem s chytrými telefony. To znamená výnos 8,5 miliardy dolarů.

Analytická společnost poznamenává, že výdělky Applu jsou výsledkem snahy firmy o co největší finanční profit při stlačení výrobních cen na minimum. Více se toho o byznysu výrobce iPhonů nedozvíme.

Za Applem už není Samsung, ale tři čínští výrobci. Ti si však oproti Applu musí vystačit s titěrnými zisky. Druhý Huawei získal s celého segmentu smartphonů jen 200 milionů dolarů. To znamená, že ziskovost Huaweie z celého segmentu je pouze 2,4 procenta. Třetí je další čínský výrobce Vivo a čtvrtý opět čínský výrobce Oppo.

Nebývale rostoucí značky Vivo a Oppo si připisují sice stejný zisk jako Huawei, avšak podle Strategy Analytics jim patří podíl na zisku z trhu se smartphony jen 2,2 procenta. Všichni ostatní světoví výrobci smartphonů generují výnos opět jen 200 milionů dolarů.

Překvapivé je, že v žebříčku zcela chybí jihokorejský Samsung. Ten patřil po Applu k nejziskovějším výrobcům chytrých telefonů. Podle všeho mu však aféra s vybuchujícím modelem Galaxy Note 7 výrazně uškodila (více zde).