Apple by mohl vrátit do nabídky levný iPhone. Jednou se už spálil

Levnější iPhone, který měl oslovit zejména mladé uživatele, už Apple jednou uvedl. V roce 2013 totiž vlajkovému modelu 5s sekundoval iPhone 5c. Přístroj s okleštěnou výbavou, tedy se slabším procesorem, fotoaparátem a bez snímače otisků prstů Touch ID a s plastovým tělem namísto hliníkového.

iPhone 5c byl velmi snadno rozpoznatelný právě díky výrazným barvám svého krytu. O levném telefonu pro masy ale nemohla být řeč, cena začínala přibližně na 15 tisících korunách, tedy jen několik tisícovek pod cenovou hladinu tehdejšího top modelu. Nutno dodat, že iPhone 5c nebyl úspěšný a poměrně rychle se z nabídky firmy vytratil.

Aktuálně Apple nový levný model vysloveně nepotřebuje, jelikož tuto úlohu poměrně úspěšně plní starší stále prodávané generace v čele s řadou 6/6 Plus z roku 2014. Vůbec nejlevnější dnes dostupný nový iPhone je pak model SE, který je k mání i za necelých 8 tisíc korun (více v článku: Apple aktuálně prodává historicky nejdražší i nejlevnější iPhone).

Chystaný typ s LCD panelem, který by se podle analytika společnosti Rosenblatt Juna Zhanga mohl jmenovat jednoduše jako iPhone (2018), by mohl být v nabídce v modrém, růžovém a žlutém provedení.

Takovým smartphonem by Apple cílil jednak na uživatele, kteří sice chtějí aktuální iPhone, ale zároveň za něj nechtějí utratit 20 až 30 tisíc, a pak také na mladé, kterým by se kromě cenové dostupnosti líbily právě zářivé barvy. Ty by totiž u aktuální kolekce iPhonů hledali marně.

„Jelikož Apple bude každoročně uvádět tři nové iPhony, jsme přesvědčeni, že budou v Cupertinu chtít designově výrazně odlišit vrcholové typy s OLED panelem od levnějšího LCD modelu. A jednou z možných cest je telefony rozlišit barevně,“ uvedl Zhang. Předpokládá také, že Apple příští rok nejvyššímu modelu iPhonu integruje trojitý fotoaparát. Ten má dosud jen špičkový Huawei P20 Pro (více o smartphonu v našem podrobném testu).

Plast by nahradil osvědčený hliník

iPhone 5c byl plastový a v ruce tak nepůsobil nikterak hodnotným dojmem, a nelze očekávat, že by se Apple o pět let později k plastovým krytům u svého telefonu vrátil.

Dnešní trend je však takový, že hliníkové šasi se přesouvá spíše do střední třídy a v nejvyšší převládá kombinovaná kovovo-skleněná konstrukce. Apple by tak celokovovým krytem levnější model jasně oddělil od dražších a navíc by šasi mohlo být prakticky libovolně zbarvené. To se u modelů se skleněnými zády nedá říci, nedávno totiž Apple upustil od spekulovaného iPhone X RED, tedy červené varianty svého top modelu. Edice (RED) je kromě výrazného zbarvení zajímavá tím, že část výtěžku z prodeje takových iPhonů putuje na konto výzkumu nemoci AIDS.