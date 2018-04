Apple letos možná uvede hned tři iPhony, čtyřpalcový model opět ve hře

Od třetí generace iPhonu s označením 3GS se stalo pravidlem, že Apple dva po sobě jdoucí modely svých telefonů odlišuje písmenem „S“ a číselné označení zůstává. Krom druhé a třetí generace jsme totéž mohli pozorovat u modelů 4/4S a také u pětkové řady.

Tuto filozofii označení by Apple neměl opustit ani do budoucna a tak by na podzim měl být představen iPhone 6S a 6S Plus. Tento tandem by mohl doplnit ještě třetí model s označením 6C.

Čtyřpalcový iPhone opět ve hře

Po dvou letech by se tak do nabídky vrátil „céčkový“ iPhone, který v roce 2013 výrobce uvedl jako cenově dostupnější verzi tradičně velmi drahého modelu 5S. Svou výbavou přitom 5c kopíroval předcházející model 5, jeho šasi však bylo z polykarbonátu, což také dovolilo mírně stlačit konečnou cenu.

Chystaný iPhone 6C by měl potěšit všechny, kterým připadá 4palcová úhlopříčka telefonu dostačující. Srdcem telefonu by měla být aktuální čipová sada Apple A8, zatímco právoplatní nástupci současných modelů dostanou dosud nepředstavený čip A9. Velikost displejů u zbrusu nových modelů by se dále zvětšovat neměly. Připomeňme, že první spekulace, že by se Apple v budoucnu mohl ke 4palcovému rozměru displeje vrátit, se objevily v prosinci loňského roku (více v dřívějším článku).

Snímač Touch ID jako náhrada ručního zadávání hesel a také nástroj pro platby Apple Pay má dostat i iPhone 6C. V minulé generaci iPhonu byl přitom snímač otisků prstů jen záležitostí top modelu 5s.

Novinka má mít NFC, dispeleje všech tří velikostí příštích iPhonů pak mají být typu LTPS. Takové jsou použity u současné generace iPhonů a Applu je dodávají společnosti Japan Display a LG. Tyto firmy mají být hlavním dodavatelem také pro příští verze telefonů Apple, displeje pro iPhone 6S Plus mají chrlit i linky japonského Sharpu.

Co se týká montáže přístrojů, verze 6C má být kompletována pracovníky značky Wistron. Vyšší dvojice 6S a 6S Plus pak budou z důvodu mnohem většího objemu vznikat v dílnách Foxconnu a firmy Pegatron.