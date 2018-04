Apple kraluje obchodům s aplikacemi. Za rok prodal obsah za 32 miliard

V roce 2010 se v App Storu celosvětově prodaly aplikace za 1,78 miliardy dolarů, tedy za skoro 32 miliard korun. Toto číslo představuje 132procentní nárůst oproti předchozímu roku, kdy to bylo "jen" 769 milionů dolarů. A tento nárůst se uskutečnil i přesto, že podíl App Storu na trhu s mobilními aplikacemi poklesl, a to z 92,8 procent zhruba o deset procent. V lednu letošního roku dosáhl počet celkově stažených aplikací na App Store 10 miliard a dále roste, přitom před pouhým rokem oslavovala firma 3 miliardy stažení.



Jedním z důvodů pro tyto skvělé výsledky Applu je kromě popularity iPhonu 4 uvedení tabletů iPad na trh. Přestože uživatelé iPhonů stále převažují, tablet se stává rovněž velmi populárním. A iPad aplikace jsou v průměru dražší než ty, určené uživatelům oblíbeného "jablečného" telefonu.



IHS dokonce odhaduje, že v roce 2014 by měly iPady tvořit 50 procent z tržeb App Storu. Firma Apple stále přemýšlí, jak by App Store ještě vylepšila, a to právě i se zřetelem k iPadům. Před krátkou dobou například představila systém předplatného mobilních verzí časopisů, které se po nástupu tabletů na trh rychle rozšířily.



Provozovatelé obchodů s aplikacemi jásají: tržby rostou

Navzdory dominanci Applu se ale příjmově dařilo i jiným obchodům. Aplikace se nejen díky zvyšující se popularitě smartphonů stávají čím dál tím oblíbenějšími a počet uživatelů, kteří si stahují i ty placené, roste.



BlackBerry App World se drží na druhém místě, posílil svůj podíl na trhu na 7,7 procenta a tržby mu meziročně vzrostly víc jak trojnásobně. Dařilo se i obchodu Nokia Ovi Store, který je aktuálně na třetím místě a jeho podíl na trhu činí 4,9 procenta. Nokia Ovi Storu stouply za poslední rok tržby více jak sedminásobně.

I když je Google Android Market v absolutních číslech ještě stále za BlackBerry App Word a za Ovi Store, zaznamenal v minulém roce největší procentní nárůst tržeb. A to konkrétně o neuvěřitelných 861 procent, což vyneslo tomuto obchodu i 4,7 procentní podíl na trhu, což je velký pokrok ve srovnání s 1,3procentním v roce 2009. I provozovatelé Android Marketu se snaží neusínat na vavřínech, počátkem února například přišla firma Google s jeho výrazným uživatelským zlepšením.