Apple klamal zákazníky, Samsung okopíroval iPad, rozhodly soudy

Společnost Apple měla letos v březnu při uvedení nového iPadu na australský trh uvést v omyl tamní zákazníky. V reklamě chybně informovala o jedné z důležitých funkcí tabletu. Podle té mohli australští uživatelé připojit iPad 3 Wifi + 4G přímo k mobilní datové síti 4G, kterou provozuje největší australská telekomunikační firma Telstra. Připojení ale možné nebylo, jelikož se tato síť nachází v jiné části telekomunikačního spektra.

Australský soud tak americké společnosti vyměřil pokutu ve výši 2,25 milionu australských dolarů, tedy zhruba 46 milionů korun. Dalších 300 tisíc australských dolarů (6,1 milionu Kč) musí podle vyjádření soudce federálního soudu Mordyho Bromberga zaplatit za porušení spotřebitelského zákona. Od pokuty za klamání zákazníků jej nezachránilo ani březnové přiznání, kdy Apple podle agentur AP a Reuters všem zákazníkům, kteří si nový iPad koupili, nabídl vrácení peněz.

Smolný rok pro Apple

Nemalou finanční částku bude muset Apple zaplatit také na základě rozhodnutí nizozemského soudu v Haagu, kde probíhal jeden z desítky soudních sporů mezi Applem a Samsungem. Soud rozhodl ve prospěch současné mobilní jedničky, jihokorejského Samsungu. Apple prý zneužil jeho patent, který použil v některých svých telefonech a tabletech pro připojení k internetu.

Skutečná výše pokuty se bude odvíjet z celkových tržeb z prodejů telefonů iPhone 3G, 3GS a 4 a tabletů iPad (model 1 a 2), které se v Nizozemsku prodaly od 4. srpna 2010. Toto datum je z pohledu soudu dnem, kdy Apple již mohl vědět, že zneužívá patent Samsungu. Podle mluvčí jihokorejského mobilního giganta není jisté, zda bude mít soudní rozhodnutí dopad i na zahraniční trhy, či se týká jen Nizozemska.

Letošní rok je pro americkou firmu smolným již od počátku, v únoru Apple prohrál v Německu soudní spor s Motorolou. U našich západních sousedů tak nesmí nabízet push e-mail služby prostřednictvím iCloud a služby MobileMe. Zároveň nesmí na svém německém e-shopu nabízet telefony iPhone 3G, 3GS, iPhone 4 a tablety iPad s 3G moduly, které zneužívají 3G patenty Motoroly.

Apple čelí žalobě také kvůli hlasové asistentce Siri. Nespokojení zákazníci poukazují na fakt, že nefunguje tak dobře, jak reklama na nový iPhone 4S ukazovala.

Apple uštědřil ránu Samsungu, ale pozdě

Jistého úspěchu dosáhl tento týden ve Spojených státech také Apple. Americký soud zakázal jihokorejskému Samsungu prodej tabletu Galaxy Tab 10.1 na území USA, a to z důvodu nezákonného kopírování designu tabletu iPad. Apple ale přišel tak trochu s křížkem po funusu, Samsung uvedl do prodeje nový Galaxy Tab 2 10.1. Zákazníků, kteří by si v tuto chvíli pořídili starší model, již nebude tolik, aby tím byla jihokorejská společnost výrazně znepokojena.

"Podnikneme nezbytné právní kroky. Neočekáváme, že toto rozhodnutí bude mít výrazný dopad na naše podnikání, protože disponujeme pestrou nabídkou produktů Galaxy Tab," uvedli zástupci Samsungu.

Obě společnosti vedou doslova žabomyší válku. Strategičtí obchodní partneři, kdy Samsung dodává Applu klíčové komponenty pro jeho mobilní zařízení, se navzájem obviňují z porušování patentových práv. Americká společnost viní jihokorejského výrobce z kopírování iPhonů a iPadů, Samsung pak Apple z parazitování na svých patentech. Přitom ještě v dubnu měly špičky obou společností na americkým soudem nařízeném moderovaném setkání zakopat válečnou sekeru.