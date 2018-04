Apple je největší výrobce smartphonů, králem platforem pak Android

Celkem výrobci prodali přes 110 milionů smartphonů, loni to přitom za stejné období bylo necelých 62,5 milionů kusů. Nejvíce si polepšil Apple, který nyní z tržního podílu uzmul 18 %, což ho staví do pozice největšího výrobce smartphonů. Již v prvním čtvrtletí tohoto roku ale ostatní značky porazil co do příjmů a čistého zisku.

Ve druhém kvartálu firma Steva Jobbse prodala něco přes 20 milionů iPhonů, na čemž se velkou měrou podílela expanze na velké asijské trhy.

Nejvíce (+ 520 %) si však meziročně polepšil korejský Samsung: více než 19 milionů prodaných smartphonů stačí na 17,5% podíl na trhu. Před rokem se přitom musel spokojit s pěti procenty. Samsung tak dýchá na paty Applu, rozdíl není nijak velký a díky obrovskému zájmu o současný topmodel portfolia Galaxy S II se může v dalším období ještě snížit. Samsung je tak dnes na poli telefonů s Androidem jasnou jedničkou.

Tab.: prodeje smartphonů a tržní podíl dle výrobce v v Q2/10 a Q2/11*

Q2/10 (mil.ks.) podíl Q2/11 (mil.ks.) podíl Apple 8,4 13,5 % 20,3 18,5 % Samsung 3,1 5,0 % 19,2 17,5 % Nokia 23,8 38,1 % 16,7 15,2 % ostatní 27,1 43,4 % 53,8 48,9 % celkem 62,4 100,0 % 110,0 100,0 % meziročně 50,4 % 76,3 %

* zdroj: Strategy Analytics

Nokia naopak příliš důvodů k radosti nemá, její dlouholetá nadvláda v segmentu chytrých telefonů totiž vzala za své a na vedoucí Apple v tržním podílu ztrácí již přes 3 %. Ještě před rokem přitom ovládala téměř 40 % trhu, propad je tedy obrovský.

Podle agentury Canalys, která v uplynulých dnech rovněž zveřejnila zprávu s výsledky, si Nokia drží i přes velké ztráty nejsilnější pozici na čtyřech významných trzích (Brazílie, Rusko, Čína a Indie). Problémem ale je klesající zájem o telefony se Symbianem, které v mnoha ohledech nestačí na konkurenci v podobě Androidu a iOS. Odliv zájmu se odehrál třeba v zemích Západní Evropy, kde byly dříve symbianové telefony pro uživatele atraktivní.

Jelikož se Nokia k vlastní platformě MeeGo chová trochu nepochopitelně macešsky a slibné N9 podkopává nohy, nadějí mohou být Windows Phone 7. Ty se s velkou aktualizací Mango objeví u prvních nokií ještě do konce roku. Platformě se jako celku příliš nedaří, 1,5 milionu prodaných kusů znamená téměř zanedbatelný tržní podíl.

Téměř každý druhý smartphone běží na Androidu

Přes velký úspěch Applu a potažmo iOS je jedničkou na poli mobilních platforem již od Q4/10 Google Android, kterému podle Canalys patří 48 % trhu. Agentura sbírá svá data v celkem šestapadesáti zemích světa, Android si prvenství připsal v 35 z nich.

Oblíbený systém od Google byl nainstalován na takřka 52 milionech smartphonů (Canalys udává celkový objem 107,7 milionu kusů). Na úspěchu se kromě zmíněného Samsungu podíleli i nespecifikovaní výrobci: HTC a LG, ale i Motorola, Sony Ericsson, v menší míře pak čínská dvojice ZTE a Huawei.

Ta v poslední době představila řadu zajímavých přístrojů, které lákají slušnou výbavou a slibují i cenovou dostupnost. Takovou politiku ostatně razí i první lépe vybavené modely obou výrobců (Huawei Ideos X5 a ZTE Blade ), které jsou v prodeji i u nás.