Apple je masovka. My jsme luxus, říká šéf Vertu

Průměrná cena mobilního telefonu od britsko-finské luxusní značky Vertu, která je dcerou společnosti Nokia, se pohybuje kolem sta tisíc korun. Dražší verze se mohou vyšplhat přes milion. Stačí si objednat zlaté tělo či obložení z diamantů. O zákaznících a budoucnosti luxusní značky mluví šéf Vertu Perry Oosting.

Perry Oosting (50) je prezidentem i výkonným ředitelem společnosti Vertu, výrobce ručně dělaných luxusních mobilních telefonů, které patří do rodiny finského obra Nokie. Do funkce byl jmenován v červnu 2009. Osobně sídlí v centrále společnosti v anglickém Hampshiru, kde také probíhá výroba telefonů. Perry Oosting se již dvacet let pohybuje v nejvyšších sférách luxusního průmyslu, zastával vedoucí pozice u mnoha známých značek, jako je Bulgari, Prada nebo Gucci. Perry pochází z Nizozemska, vystudoval nizozemskou Akademii umění a designu. Hovoří plynně anglicky, německy a italsky. Je ženatý, má dvě děti a má rád gastronomii, cestování, umění a návrhářství.

Jaký mobil používáte v práci? Předpokládám, že jako manažer potřebujete hodně vybavený přístroj, zároveň si však vaše firma zakládá na designu...

Vlastně stále odděluji data a hlasové zařízení, mám jeden telefon vyloženě na volání a pak smartphone, oba pochopitelně Vertu. V práci ale často využívám hlavně svůj smartphone s dotykovým displejem s pohodlným přístupem na internet. Na hlasové volání mám u sebe vždy i model Signature S (model se v Česku v době uvedení prodával za 230 tisíc korun, pozn. red.), který jsme vydávali už v roce 2008. Hlasové volání je pro mě stále stejně důležité jako připojení k internetu.

Jak řešíte kompromis mezi designem a technologií? Technologie jde dopředu rychle, výrobci přicházejí s novými modely skoro každý měsíc. Vy ale při kusové výrobě tolik modelů chrlit nemůžete.

Nemyslím, že každý měsíc přicházejí výrobci s nějakou zásadní technologií. Je jasné, že nepracujeme s tolika kategoriemi mobilních telefonů. Luxus se přeci nedefinuje tím, být stále aktuální. Při koupi luxusního auta také víte, že už v momentě, kdy otočíte klíčkem, někde přichází modernější, větší, rychlejší, bezpečnější auto. Stejně jako když si koupíte jarní kolekci od Diora, je jasné, že za šest měsíců barva, styl a střih budou zastaralé. Ale to přeci neznamená, že je nemůžete i nadále nosit.

Takže technologie pro vás nejsou prioritou?

Technologie dělají život snazší, ale my se určitě nesnažíme stíhat novinky, když ještě nejsou řekněme dospělé. Třeba nyní se určitě netlačíme do 3D telefonů, je to rozmazané a kdo se chce dívat na telefon ve 3D brýlích. Zatím to není přepychový zážitek, tak proč to dělat.

Reklama za všechny peníze Do určité míry to byla reklama za všechny peníze. Když podnapilý pražský lobbista Roman Janoušek minulý pátek před očima policistů vrávoral u svého porsche a snažil se dovolat pomoci, ukázal vlastně celému světu svůj luxusní mobilní telefon. Vertu Constellation Quest Znalci hned poznali, že jde o nablýskaný model Constellation Quest luxusního výrobce telefonů Vertu v ceně minimálně 140 tisíc korun. Vertu, jež patří finské společnosti Nokia, nabízí ručně dělané telefony na přání třeba se zlatými díly či diamanty, jejich cena se pohybuje od 100 tisíc korun až klidně k částkám vysoce přesahujícím milion. Zástupcům značky v Česku se však taková reklama příliš nezamlouvá. "Člověk by si samozřejmě přál, aby značka byla vždy spojována jen se šťastnými událostmi, v reálném životě to ale není vždy možné. V tomto okamžiku je mi spíše líto té oběti nehody než toho, že mobilní telefon Vertu byl pasivním účastníkem této smutné události," myslí si Vladan Hájek ze společnosti John Grove & Partners, která značku Vertu v Česku zastupuje.

V čem má tedy spočívat hlavní kouzlo značky Vertu?

Je to především snaha zajistit lidem pohodlný život. Snažíme se jim dopřát zážitek z kvalitních materiálů, jedinečný design, perfektní zpracování. Zaměřujeme se na to, co by mobilní zařízení mělo v této třídě přinést. Výdrž baterie, konektivitu, zvuk, rozlišení obrazu.

Kromě datových služeb nabízíme i alternativu. Tou je naše služba Concierge, kterou má každý zdarma na 12 měsíců (stiskem jednoho tlačítka můžete využít asistenta kdekoliv na světě, pozn. red.). Možná ji nevyužijete v domovském prostředí, ale zákazníci, kteří často jezdí za hranice, mají po starostech. Nejde o masové call centrum, ale o osobního asistenta, který pomůže s hotelem, letenkami. Navíc nemusíte řešit kvalitu datové sítě v dané lokalitě.

Existují však také hlasy, které o Vertu, stejně jako o jiných drahých značkách, mluví jako o marketingových bublinách.

Vertu není bublina, kdyby byla, tak tu po deseti letech nejsme. Ale my tu jsme a daří se nám velmi dobře. Rozumím těm řečem, které se vedou na nejrůznějších blozích, pochybnosti, otázky typu "kdo potřebuje telefon za takové peníze". Nikdo ho nepotřebuje. Potřebujete hodinky za 10 tisíc eur nebo auto za 50 tisíc? Nepotřebujete, ale pro řadu lidí je to přesto součástí života. Nákup luxusu není racionální, jde o emoce. Když si koupíte boty Jimmy Choo, tak určitě ne proto, že jsou pohodlné, nebo proto, že potřebujete něco na nohy, ale proto, že je to Jimmy Choo.

Kdo je tedy váš typický zákazník? Celebrity, podnikatelé?

Stále jsme spíše mužskou značkou, naše zákazníky tvoří ze 75 procent muži. Což je dáno asi specifickým designem. Nejčastěji jsou to podnikatelé nebo šéfové firem ve věku od 45 do 55 let. Máme však příznivce i mezi mladší generací. Ale je vidět, že její preference jsou jinde. Když prodáte 37 milionů iPhonů za čtvrt roku, a klobouk dolů před tím, co Apple dokázal, tak to jistě nelze brát jako exkluzivní věc, je to masová záležitost.

Vývoj ve světě mobilních telefonů míří k poměrně jednotnému vzhledu, velký dotykový display bez klávesnic. Nezmenšuje se tak prostor pro designové výstřelky?

Design je pro nás hlavně v zaměření se na kvalitní materiály. Design, jak mu rozumím já, není jen o velikosti obrazovky nebo klávesnice, ale o celkovém vzhledu telefonu a pocitu z jeho používání. Třeba v použití velice safírového sklíčka, kvalitní optiky Carl-Zeiss či ocelových částí těla telefonu.

Můžete prozradit nějaká čísla, jaké máte tržby?

To úplně nemohu, jsme součástí společnosti, která je listovaná na burze, a ta si celková čísla komentuje sama. To musím respektovat. Ale mohu říci, že v roce 2011 jsme měli vůbec nejsilnější rok, celkové tržby nám vzrostly o 40 procent oproti předcházejícímu roku. Rostl také zisk. A leden letošního roku byl nejlepším vůbec. Vede se nám opravdu dobře. Myslím, že stále více lidí vidí, že Vertu není jen pozlacená krása, ale jde také o špičkovou techniku.

Obecně se říká, že luxusní zboží je odolnější vůči ekonomickým poklesům. Cítíte to tak a jak se vám vedlo v roce 2009?

V první části roku 2009 ten dopad byl cítit i na celém odvětví luxusního zboží. Myslím, že to bylo vůbec poprvé, co se globální krize na prodejích luxusního zboží reálně projevila. Po explozi způsobené krachem Lehman Brothers se spustila skutečná panika. Ale podařilo se nám být i v té době ziskoví i díky úsporám. Ale od konce roku 2009 se situace zlepšila. Oproti jiným byla naše výhoda i v tom, že jsme poměrně malí v USA a tehdy i v Japonsku, tedy právě tam, kde byl krizový dopad možná vůbec nejtvrdší.

Co je tedy pro vás klíčový trh?

Náš největší trh je Asie, druhá je západní Evropa, východní Evropa a pak Blízký východ.

A jaký máte výhled na letošní rok? Přece jen se řada zemí ocitla opět v recesi, stále je tu hrozba vysokých státních dluhů.

Nikdo přesně neví, co se bude dít. Ale i přes nejrůznější pochybnosti v Evropě čekáme dobrý rok. Určitě nešetříme, naopak investujeme, rosteme. V roce 2009 jsme měli 490 lidí, nyní jich máme 910.

S trochou nadsázky – nemyslíte, že nákup zlatého mobilu mohou někteří lidé brát jako investici?

Doufám, že ne. Nákup mobilního telefonu není investice. Lidé ho kupují, protože ho chtějí. Není v tom spekulace. Když chtějí investovat, tak kupují investiční zlato. Určitě ne naše mobilní telefony.

Co je pro vás ideální prodejní místo? Jsou to jen drahé bulváry, nebo zkoušíte běžná obchodní centra s elektronikou?

Nevěřím v prodej ve velkých obchodech s více značkami. Pocit luxusu přeci není jen o samotném výrobku, ale také o všem okolo. O prostředí obchodu, o servisu obsluhy, atmosféře. Takové podmínky určitě nesplňují velké obchody, kde si krabici s velkou LCD televizí musíte sám naložit na nákupní vozík a následně ji dopravit do auta.

Vaše modely rostou na základu Nokie, využívají její operační systém. Nokia ale v posledních letech na trhu slábne. Projevilo se to negativně i na vaší značce?

Nemohu komentovat dění kolem Nokie, já jsem reprezentant značky Vertu a nám se daří extrémně dobře. Máme vlastní centrálu společnosti, kde pracuje několik stovek lidí, máme vlastní finanční oddělení, vlastní marketing. S lidmi od Nokie v jedné budově nesedíme, se spolupracovníky nemluvíme o Nokii. Je to pouze vlastník. To je vše.

Řadu měsíců se také hovoří o tom, že vás Nokia prodá. Můžete to nějak komentovat?

Opravdu to komentovat nemohu. Je to o rozhodnutí majitele, a tedy otázka na něj. Já jen řeknu, že všechno je možné.