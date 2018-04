Apple se chce zbavit sluchátkového konektoru. Vydělá na tom miliony

V některé z budoucích generací iPhonů, iPadů a dalších zařízení od Applu může chybět klasický sluchátkový konektor. Změna nejspíš nebude dramaticky rychlá, ovšem Apple se na tuto alternativu připravuje. Do svého programu Mfi (Made for i), který licencuje technologie pro výrobu příslušenství pro Apple zařízení, přidala firma specifikaci sluchátek, která se připojují k továrnímu konektoru Lightning. Ten sice dnes tuto funkci nemá, stačí ovšem aktualizace firmwaru.

Redaktor magazínu Forbes Gordon Kelly se domnívá, že je to předzvěst postupného konce klasického jacku v zařízeních od Applu. A jeho argumenty v podstatě dávají smysl. Apple je známý uzavřeným ekosystémem a posedlostí mít vše pod vlastní kontrolou. Navíc firma teď vlastní společnost Beats, která vyrábí sluchátka (více zde).

I když se v odborných kruzích hovoří o tom, že Apple koupil Beats především kvůli službě streamování hudby, aby mohl konkurovat Google Play Music, Spotify a dalším podobným službám, nemusí to být úplně pravda. Výroba sluchátek totiž může nadále zůstat neméně důležitou činností Beats. Firma by totiž na rozdíl od ostatních výrobců nemusela platit licenční poplatky za výrobu sluchátek pro konektor Lightning. Pokud tedy bude Apple chtít na nový konektor přejít, snadno tak učiní přes Beats a rovnou nabídne širokou paletu sluchátek s novým typem připojení.

Vysoká kvalita a novinky v ovládání

Zrušení klasického jacku by mělo pro Apple řadu výhod. Firma by se především mohla chlubit špičkovou digitální kvalitou výstupu. Namísto současného analogového výstupu bude totiž Lightning umět pracovat na výstupu se špičkovým stereofonním digitálním signálem se vzorkovací frekvencí 48 kHz. Navíc umožní připojit i mikrofon a nahrávat monofonní zvuk se stejnou vzorkovací frekvencí. Pro většinu majitelů obyčejných sluchátek to slyšitelnou změnu v kvalitě reprodukce znamenat nebude, ale u drahých a špičkových sluchátek pro fajnšmekry rozdíl slyšitelný bude.

Uživatelé poznají nové možnosti konektoru i jinak. Vzhledem k tomu, že půjde o plně digitální připojení, sluchátka se již nebudou muset omezovat na jednoduché ovládání přeskakování skladeb nebo pozastavení přehrávání. Mohou dostat mnohem širší možnosti ovládání telefonu, různé aplikace mohou například na stisk různých tlačítek na sluchátkách reagovat jinak.

Vysoké výdělky

Apple nejspíš dosavadní jack nezruší najednou, několik let mohou konektory existovat vedle sebe, ovšem firma časem může argumentovat právě výhodami konektoru Lightning a Jack obětovat jako zastaralý a nepotřebný. Ještě to přitom prodá jako výhodu z hlediska designu telefonu, možnosti tenčí konstrukce či více místa pro baterii. A navíc Apple na každém iPhonu ušetří nějaké drobné za součástky.

Změť konektorů V současnosti je 3,5 mm jack konektor v podstatě všeobecným standardem a jen s několika výjimkami (například u stylového Alcatelu One Touch Idol Alpha) jej najdeme prakticky u všech moderních smartphonů. Nebylo tomu tak vždy. V dobách, kdy byly chytré telefony teprve v plenkách, měl každý výrobce svůj vlastní konektor pro dobíjení telefonu a připojování příslušenství. Sluchátka se tak musela připojovat přes (poměrně vzácné), redukce nebo bylo nutné používat sluchátka s konektorem pro daný telefon. Výrobci také nezdřídka konektory měnili, což vyžadovalo i obměnu příslušenství. U mnoha mobilů byl jednu dobu populární i menší konektor jack 2,5 mm. S nástupem chytrých telefonů se však v podstatě staly standardem konektory microUSB a 3,5 mm jack. Výjimkou je Apple, který používá svůj proprietární nabíjecí konektor. Tomuto stavu částečně napomohla i regulace EU, která vyžaduje jednotnou nabíječku. O její budoucí podobě se teď vedou nové diskuse. Konektor jack není žádná novinka, v podstatě vychází z telefonního konektoru z konce 19. století. Vedle nejobvyklejšího ve velikosti 3,5 mm a menšího 2,5 mm existuje i velký kolík 6,35 mm, který se v novodobé historii používá či používal u profesionálních audio zařízení.

Přechod na nový konektor by také Applu zajistil vysoké příjmy. Ty by plynuly hned z několika stran. Jednou z nich by byly licenční poplatky za použití jeho konektoru u sluchátek všemožných výrobců. O jiný směr přítoku peněz se pak postará firma Beats, která pochopitelně bude moci taková sluchátka nabídnout bez licenčních poplatků a třeba i s náskokem před konkurencí.

A Apple také vydělá na prodeji všemožných redukcí. Majitelům stávajících sluchátek prodá redukci z Lightningu na jejich sluchátka, naopak majitelům nových lightning sluchátek prodá redukci zpět na jack, aby mohli poslouchat hudbu i na jiných zařízeních. Pokud se podíváme na aktuální cenu redukce z lightning konektoru na původní třicetipinový konektor, který měly iPody a iPhony od prvopočátku (redukce stojí 29 dolarů), je jasné, že tu nehovoříme o drobných. Pokud si takovou redukci koupí třeba jen každý desátý uživatel iPhonu některé z posledních dvou generací, mohou se příjmy jen z prodeje takové hlouposti vyšplhat klidně i k miliardě dolarů.

Uživatelé zapláčou

Pokud navíc bude nová redukce tak nemotorná, jako je ta z původního applovského konektoru na nový Lightning, uživatelé to stejně nakonec vzdají a koupí si nová sluchátka. A když už je budou mít, hůře se jim bude v budoucnu přecházet na telefon jiné platformy s klasickým konektorem.

Tím, že by Apple zrušil klasický sluchátkový konektor, by jednoduše naštval spoustu uživatelů, ale ti by s tím nezmohli nic. Pokud budou chtít poslouchat hudbu i jinde než na zařízení od Applu, budou potřebovat redukce, nebo druhá sluchátka, což bude dost otravné.

Pro Apple by takový krok mohl znamenat i částečnou překážku v přílivu nových uživatelů. Z telefonů ostatních platforem budou přecházet nejspíš méně ochotně, pokud to tedy budou hudební fanoušci. Jenže takové riziko je nejspíš malé.

Kdy a zda vůbec Apple vyřadí ze svých produktů 3,5 mm jack konektor zatím není známo. Jasné je jen to, že umožní vyrábět sluchátka připojovaná do Lightning konektoru. Obě možnosti budou nejspíš nějaký čas fungovat a existovat vedle sebe. Možná už v nadcházející generaci iPhonu, která přijde letos na podzim.