Hodinky iWatch od Applu budou v pánské i v dámské variantě

Aniž by Apple cokoliv potvrdil nebo oznámil, lavina zpráv o chystaných hodinkách iWatch zahltila internet. Ostatní výrobci proto zbystřili a Samsung dokonce uspíšil vývoj hodinek Galaxy Gear, jen aby Apple předhonil (více zde). Nakonec však samotní představitelé Samsungu museli připustit, že jejich hodinky nepřinášejí nic speciálního (více zde).

Nyní se okolo připravovaných hodinek od Applu objevují další informace. Jasnější kontury dal různým domněnkám analytik David Hsieh ze společnosti Display Search. Jeho informacím, které zveřejnil server The Korea Herald, by se mělo věřit, protože už v minulosti dokázal přesně předpovědět iPhone 5, iPad Mini a vylepšení iPadu 3.

Podle Hsieha Apple vyvíjí hned dvoje hodinky, pánské a dámské. To dává logiku. Hodinky vždy byly nejen šikovnými pomocníky, ale také modním doplňkem. Proto se jeví příprava speciálně střižených chytrých hodinek pro muže a pro ženy jako chytrý tah. Mnoho žen se například striktně účelnými a dost velkými hodinkami Galaxy Gear chlubit pravděpodobně nebude (recenzi chytrých hodinek od Samsungu najdete zde).

Pánské hodinky by měly mít větší OLED displej s úhlopříčkou 1,7 palce. Drobnější dámské hodinky by pak měly mít menší OLED displej s úhlopříčkou 1,3 palce. Displeje by měly být podle některých informací zaoblené. Předností chytrých hodinek od Applu by měla být nízká energetická náročnost, což znamená dlouhou výdrž. Více o nich zatím známo není.

Možná největší záhadou je termín uvedení. Původně se předpokládalo, že je Apple představí spolu s novými iPhony v září. Podle některých informací se jich možná dočkáme ještě do konce letošního roku. Pravděpodobnější je však uvedení až v příštím roce.