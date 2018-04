Hodinky Apple iWatch budou až šestkrát dražší než konkurence

Podle analytika Ming-Chi Kua ze společnosti KGI Research by chytré hodinky od Applu mohly být ještě dražší, než by odpovídalo cenovým rozdílům vůči konkurenci u jiných typů elektroniky. Nemají být totiž jen nějakou hračkou, ale opravdu luxusním doplňkem. Cenovka dražšího modelu by tak měla atakovat hranici tisíce dolarů, tedy v přepočtu téměř 20 tisíc korun. Cenově tak bude srovnatelný s náramkovými hodinkami světoznámých luxusních značek. V prodeji však má být i levnější provedení.

Podle Kuových odhadů totiž Apple připravuje hned dvě verze hodinek. A nemá jít přitom o dámské a pánské provedení, jak naznačovala jedna z dřívějších spekulací (více zde). Lišit se mají velikostí displeje, který má chránit safírové sklíčko. Levnější provedení má používat 1,3" displej, dražší pak flexibilní displej s úhlopříčkou 1,5". V obou případech má jít o displej typu AMOLED. Hodinky by neměly postrádat například biometrické senzory, NFC čip či bezdrátové dobíjení. Baterie by měla mít maximální kapacitu 250 mAh.

Konkurence, která již chytré hodinky v portfoliu má, drží jejich ceny výrazně níže. Například Samsung prodává nejvýkonnější model Gear 2 za 7 499 korun, levnější Gear 2 Neo lze pořídit již za 5,5 tisíce korun a Gear Fit stojí necelých pět tisíc korun (více o cenách v tomto článku). Ještě levnější jsou SmartWatch 2 od Sony, které podle provedení stojí zhruba 3 500 korun (recenzi naleznete zde).

Výroba iWatch není pro Apple zdaleka tak bezproblémová, jak by si jistě přál. Například v lednu prý plnili smluvní výrobci požadavky na produkci sotva z poloviny. Překážkou je technologie injekčního vstřikování kovů (více o problémech s výrobou). Ze strany Applu zatím nepadla jediná zmínka, kdy by mohl chytré hodinky představit. Podle Ming-Chi Kua by se tak mělo stát již koncem letošního třetího čtvrtletí. Stále neznámý je i vzhled iWatch.