Apple iWalk aneb Trocha mystiky neuškodí

Obrázek a některé technické specifikace jsou převzaté ze "mikro" serveru SpyMac, jemuž se od informátora podařilo získat opravdu velmi zajímavou fotografii iWalku. Zda je vše pravda a kdy bude iWalk uveden na trh, pochopitelně zatím nebylo oznámeno (prý těsně před Vánoci), každopádně pokud bude alespoň část z toho pravda a finální verze iWalku bude vypadat stejně nebo alespoň velmi podobně jako na fotografii, mají se nadšenci mobilní výpočetní techniky opravdu na co těšit.



Kolem Apple iWalku se v poslední době vyrojila spousta neověřených zpráv a jednou z nich byla integrace FireWire rozhraní a podpora technologie bezdrátového přenosu dat přes AirPort. Následně byla část z toho popřena s odůvodněním vysoké spotřeby energie "konzumované" AirPortem (vysokorychlostní bezdrátové přenosy dat dokážou doslova a do písmene vysát baterie opravdu velmi rychle, což potvrzují i některé zkušenosti s PowerBooky doplněnými o AirPort kartu). iWalk bude tedy vybaven klasickým 56K modemem, dotykovým TFT displejem s poněkud atypickým rozlišením 512 x 256 bodů, schopným zobrazit 65 536 barev, 128 MB nebo 256 MB paměti, jedním FireWire portem a lithium-iontovým akumulátorem s dobou provozu cca 20 hodin.







Operační systém je nazván analogicky s nejnovějšími aktivitami Apple v oblasti software - OS X by prý měla být upravená (míněno dokonale ořezaná) varianta Mac OS X s některými vlastnostmi ne nepodobnými původnímu OS, použitému v dnes už legendárním Newtonu, včetně jeho dříve unikátních algoritmů pro rozpoznávání ručně psaného písma s možností učení. iWalk by měl mít audiovstup i výstup včetně vestavěných reproduktorů a teoreticky by měl být schopen přehrávat i oblíbené MP3jky a dokonce je i nahrávat. Pokud bude nakonec iWalk vybaven i podporou AirPortu, měl by prý být schopen přehrávat MP3jky přes základovou stanici AirPortu přímo z libovolného "síťového" disku (například na desktopu nebo notebooku vybaveném AirPort kartou), to už se ale pohybujeme čistě v oblasti spekulací.



A to už je všechno, víc informací zatím publikováno nebylo, stejně tak nejsou známy přesné rozměry zařízení (můžete si je ale odvodit z fotografie) ani jeho hmotnost. To samozřejmě nic nemění na faktu, že iWalk je velmi zajímavé mobilní zařízení, jehož možnosti a popularita budou záviset nejen na finální ceně produktu, ale také na softwarovém vybavení, které nesporně bude alfou a omegou tohoto vskutku netradičního kapesního počítače.