Proč je iPhone XS Max jednoduše nejlepší smartphone na světě

Na novém iPhonu XS Max je dost věcí, které mě osobně štvou a nejsem schopen se s nimi ani po týdnu aktivního používání sžít. Vadí mi třeba odemykání obrazovky, kdy je potřeba i po odemčení posunout obrazovku prstem vzhůru.

Nebo neustále potvrzování nákupů v AppStoru, a to i v případě, že jde o bezplatnou aplikaci. Či nemožnost použít v prohlížeči pro plynulé přiblížení jiné gesto než tah dvěma prsty – poklepání a tah jedním prstem, který umí androidí telefony, iPhone nezná. Nelíbí se mi už trochu přežitá grafika systému a domnívám se, že matice 4 x 6 ikon na hlavní obrazovce je na obřím displeji XS Max plýtvání místem.

Jenže i přes tyto drobnosti musím uznat, že je iPhone XS Max skvělý smartphone, který rozhodně právem patří k tomu nejlepšímu, co je na trhu k dispozici. Jeho krása se přitom opět skrývá v detailech, které často konkurence opomíjí, nebo je nepovažuje za důležité. Apple umí vyladit některé aspekty telefonu takovým způsobem, jako nikdo jiný. A i když už to možná není tak chorobná „jobsovská“ posedlost detaily, pořád Apple v některých ohledech válí.

Začít můžeme už u samotného zpracování. Ne, iPhone není z lepších materiálů a není lépe slícován než mnozí soupeři, tady si výrobci nemají co vyčítat. Ale péče o detail, se kterou Apple své modely navrhuje, znamená, že iPhone XS Max působí luxusněji než většina konkurentů. To, jak elegantně na sebe navazují jednotlivé materiály, jak hladce konstruktéři vyřešili přechody, je pro Apple typické.

K tomu je tu nová zlatá barevná varianta našeho redakčního kusu, která je u letošního modelu novinkou. Není nijak křiklavá a výrazná, naopak je decentní, elegantní a dodává telefonu na luxusním vzhledu. A zatímco výrobci teď řeší různé barevné přechody a odlesky barev podle úhlu dopadajícího světla, Apple skleněným zádům svého modelu dodal jen novou neokoukanou barvu.

Zlatá varianta totiž nemá záda zlatá, barva se dost špatně popisuje, ale je to spíš mocca. Hru světla si Apple neodpustil, ale opět ji používá trochu jinak: okraje skla se lesknou jinak než celá plocha a vypadá to, jako by telefon měl uvnitř skla jakýsi světelný rámeček. Detail, ale krásný.

A jak známo, design prodává, takže tady leží základy úspěchu Applu. Pokračování pak můžeme najít na přední straně. Stačí se podívat na zaoblení rohů a to, jak hezky ho kopíruje displej telefonu. Samotný displej pak sice nemá nejvyšší rozlišení, ale jemnost je dostatečná.

Zato barevné podání je oku lahodící a obzvlášť s funkcí TrueTone, která barevnost displeje přizpůsobuje aktuálním světelným podmínkám. A opět tu je pozoruhodný detail, který je důkazem pečlivosti Applu: jedna z tapet iPhonu XS Max svým designem elegantně schovává mnohými tak nenáviděný výřez v displeji. Ano, v aplikacích se ho zbavit nejde, ale hlavní obrazovka je i díky tapetě opravdu působivá.

A pak tu jsou samotné funkce. Rozpoznávání obličeje funguje u iPhonu XS Max lépe než u kteréhokoli androidího telefonu a i když by se čtečka otisků hodila, vzpomenu si na její absenci jen málokdy. Špičkový čip A12 Bionic dodává telefonu ohromné množství výkonu a jak je u Applu obvyklé, je nový iPhone až neuvěřitelně rychlý a plynulý. Ano, nejlepší androidí smartphony na tom nejsou nijak dramaticky hůř, ale celý systém u iPhonu působí plynulejším dojmem. Je to možná opět jen záležitost pocitů, ale i proto se mi iPhone XS Max tak líbí.

Zastavit se musím i u fotoaparátu. Není dokonalý, ale opět dělá věci tak, jak to bude spoustě lidí vyhovovat. Žádné složité uživatelské prostředí, žádné komplikované ovládání. A přesto umí iPhone XS Max pořídit jedny z nejlepších snímků mezi chytrými telefony. Stačí stisknout spoušť a za každých okolností vyfotí iPhone XS Max skvělou fotku.

Jakkoli nedám dopustit na fotoaparát Huawei P20 Pro, XS Max mu šlape na paty a v některých případech dovede být i lepší. Navíc má foťák nový trik v podobě HDR v reálném čase: na displeji v hledáčku tak uživatel vidí přesně to, co nakonec bude na snímku. To je zatím jedinečná funkce, kterou konkurence nemá a která z fotografování s iPhonem dělá tak příjemnou činnost.

Podobných drobností bych mohl jmenovat víc. Ještě namátkou zmíním třeba funkci Apple Car Play: iPhone po připojení k palubnímu systému auta funguje, zatímco u obdoby této funkce na Androidu (Android Auto) je funkčnost různých telefonů s různými automobily v podstatě dílem náhody. Ano, najdou se i věci, které jsou přesně naopak: třeba čekání na spuštění Apple Pay v Česku je až neúnosně dlouhé.

Nový iPhone XS Max tak není smartphone bez chyb. A ani po technologické stránce není dokonalý. I když má některé funkce, které konkurence nemá, třeba takový Samsung Galaxy Note 9 je množstvím technických vychytávek a superlativů ve specifikacích určitě mnohem lákavějším telefonem. Jenže to neznamená, že by v běžné praxi musel být nutně lepší.

Apple iPhone XS Max funguje skvěle a velký displej mu pomáhá se s ostatní špičkou výborně poprat. Ano, je hodně drahý, ale když vezmu v úvahu i fakt, že si použité iPhony drží výrazně vyšší cenu než konkurenční androidí vlajkové modely, možná to nejsou tak vyhozené peníze, jako se při pohledu do ceníku může zdát. Je to aktuálně nejlepší smartphone na světě.