Šetří na displeji, jinak je to špičkový smartphone. Recenze iPhone XR

Nový levnější iPhone z letošní nadílky vůbec není levný. Cena začíná na 22 490 korunách, což je víc, než kolik žádá většina konkurenčních výrobců za své špičkové modely. Dražší jsou v podstatě jen špičkové Samsungy S9+ a Note 9 a nový Huawei Mate 20 Pro.

I proto by vlastně měl být iPhone XR opravdu špičkovým smartphonem. A ve skutečnosti jím také je, kompromisů oproti dražším typům XS a XS Max dělá překvapivě málo. Z hlediska hardwaru a užitečných funkci vlastně nic nepostrádá.

Jaké jsou ústupky?

Apple iPhone XR dělá oproti dražším modelům překvapivě málo ústupků. K některým se vrátíme detailněji, ale souhrn je následující: telefon dostal méně RAM (3 GB) a odolnost vodě podle IP67 a ne IP68, přišel o funkci 3D Touch, tedy na tlak citlivý displej. To jsou drobnosti, kterých si leckdo ani nevšimne. Škoda je, že se iPhone XR nebude dodávat jako dvousimkový.

Trochu výraznější je ústupek u fotoaparátu, který je jednoduchý a nikoli dvojitý. Ale základ techniky je tu totožný, takže fotky budou vypadat skvěle a uživatelé prakticky přijdou pouze o zoom a pokročilé možnosti hrátek s hloubkou ostrosti. I to není podle nás nijak dramatický ústupek. Největší změna se odehrála u displeje a nejsme si jisti, že má takto drahého smartphonu takový displej ospravedlnění.

Co na displeji vadí?

Vadí nám především jeho nižší rozlišení. Na úhlopříčce 6,1 palce nabízí Apple iPhone XR 1 792 x 828 bodů, což je jen o trochu lepší HD rozlišení. Ve výsledku to znamená jemnost 326 pixelů na palec. To je mimochodem úplně stejná hodnota, jakou měl Apple iPhone 4, který jako první přišel s takzvaným Retina displejem. Právě hodnota nad 300 pixelů na palec je u Applu v tomto případě považována za dostatečnou jemnost.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

elegantní design

skvělý výkon

parádní fotoaparát

Proč nekoupit? nižší rozlišení displeje

vysoká cena

foťák bez zoomu Kdy? V prodeji Za kolik? od 22 490 Kč

Jenže u iPhonu XR tato hodnota znamená, že jemnost je nejhorší ze všech výkonných smartphonů a podle nás už je to při používání na dané úhlopříčce znát. Vždyť i obří Huawei Mate 20 X s 7,2palcovým displejem a Full HD+ rozlišením má jemnost 346 pixelů na palec, navíc je jeho panel typu AMOLED, takže je celkově příjemnější pro oči uživatele. Na iPhonu XR už nám není třeba delší čtení textů na webu tak pohodlné, protože písmo dovede být malinko kostrbaté. Rozlišení je také znát při prohlížení fotografií a někomu by mohlo vadit i při sledování videa, byť zrovna tady při pohybu ve scénách částečně nevýhoda mizí.

Displej má pro novou generaci iPhonů typický výřez, který je stejně velký jako u sourozenců. Narozdíl od špičkových typů je displej typu IPS, což bylo pro iPhony typické až do verze 8. Z tohoto hlediska panel určitě není špatný, barevné podání je dobré a funguje tu i funkce TrueTone s automatickým přizpůsobení barev aktuálnímu osvětlení: u iPhonu XS Max sice tato funkce funguje lépe, ale XR se nemá zač stydět. IPS panel nemá tak dokonalé podání černé a barvy jsou tu trochu chladnější, ale celkově patří z hlediska barevného podání k tomu lepšímu na trhu. Dvakrát škoda toho rozlišení, tady Apple šetřil zbytečně moc.

Šetřil Apple i na vzhledu samotného telefonu?

Podle nás rozhodně ne. Ano, rámečky displeje jsou výraznější než u dražších modelů a mohou působit i trochu úsměvně, obzvlášť v porovnání s konkurencí. I mnohem levnější androidí telefony mají menší rámečky displeje. Ale na druhou stranu zpracování a celkové pojetí iPhonu XR je špičkové. Rám těla je z hliníku namísto oceli, v tuhosti ale uživatel nepozná rozdíl a matný hliník je trochu praktičtější, protože se neupatlává. Zadní strana je skleněná a iPhone XR se prodává v řadě barevných variant: od konzervativních provedení v černé a bílé až po výrazné verze, jako je třeba naše testovaná žlutá.

Telefon rozhodně působí hodnotně a luxusně, ve výrazných barvách přitom dostal i určitý mladistvější a modernější nádech. Barevná provedení se nám opravdu líbí a domníváme se, že by mohla být pro určitou skupinu zákazníků velkým lákadlem. Celkově hodnotíme design i zpracování iPhonu XR hodně pozitivně.

Není XR moc veliký?

Svou velikostí zapadá iPhone XR přesně mezi modely XS a XS Max. I když je úhlopříčka displeje 6,1 palce trochu bližší menšímu XS (je o 0,3 palce větší) než většímu XS Max (je o 0,4 palce menší), rozměrově je přeci jen XR bližší typu XS Max. Konkrétní míry jsou 150,9 x 75,7 x 8,3 mm, hmotnost je 194 gramy.

Telefon nám nepřijde nijak zásadně přerostlý, i když jeho rámečky nejsou nejmenší, ale v poměru velikosti displeje k ploše čelní strany (79 %) na tom rozhodně není iPhone XR špatně. Navíc podle nás velmi dobře padne do ruky, na čemž se paradoxně pozitivně podepisuje trochu větší tloušťka a tím více prostoru pro zaoblení rámu telefonu. Model XR se nám tak v ruce drží lépe než XS Max.

Jaké tu jsou zajímavé funkce?

iPhone XR zdědil po modelech řady XS v podstatě všechny nejdůležitější prvky výbavy. Nechybí například odemykání obličejem Face ID, přední TrueDepth kamera je úplně stejná jako u špičkových modelů. Funguje i stejně dobře, čtečku otisků prstů jsme tu tak opravdu moc nepostrádali. Podobně je třeba i bezdrátové dobíjení, nechybí ani podpora funkce Apple Pay, jejíhož spuštění bychom se snad už v dohledné době mohli dočkat i v Česku.

Uvnitř tepe špičkový procesor A12 Bionic, který dodává iPhonu XR veškeré moderní funkce a je určitou zárukou toho, že i tento levnější model bude dostávat aktualizace operačního systému ještě dlouho poté, co už tento model dávno zmizí z trhu. A momentálně mu samozřejmě dodává obrovskou rezervu výkonu, i přes mírně nižší kapacitu RAM tohle bude stále jeden z nejvýkonnějších smartphonů na trhu.

Jak funguje v praxi?

Nový iPhone XR funguje opravdu výborně, je stejně rychlý a přímočarý, jako jeho dražší sourozenci. V tom poráží celou řadu dostupnějších androidích smartphonů. Ovládání je tu rovněž stejné, jako u typů X a XS, jsou tu tedy výhradně gesta. Vše funguje krásně plynule a iPhone uživatele poslouchá opravdu dobře.

Jaká je výdrž baterie?

Novinku testujeme poměrně krátce, ale výdrž baterie už můžeme zhodnotit. Je podle nás velmi dobrá. Tady se trochu pozitivně podepisuje nižší rozlišení displeje, se kterým nemá telefon tolik práce a tak dovede energii často docela šetřit. Bez problémů to vypadá na dvoudenní výdrž na jedno nabití. Kapacita baterie je solidních 2 942 mAh, je to tedy téměř tolik, co má velký XS Max. Oproti němu se nám výdrž zdá o něco lepší, den testování schopností telefonu z plné baterie ubral něco lehce přes třetinu kapacity. Takže pro skromnější uživatele by možná nabíjení jednou za tři dny nemuselo být utopií.

Co je pro běžného majitele utopií, je rychlé dobíjení, které iPhone podporuje, ale i typ XR dostal v balení jen obyčejnou 5W nabíječku, se kterou nabíjení trvá. To už je rychlejší snad i dobíjení bezdrátové, které tu funguje opět bez potíží.

Jak fotí?

Foťák iPhonu XR je opravdu špičkový. V podstatě nevidíme zásadní rozdíly oproti modelu XS Max, jen prostě chybí druhý fotoaparát a s tím širší kreativní možnosti. Musíme se obejít bez zoomu, což vcelku oželíme. Chybí tu bokeh funkce, rozmazání pozadí umí iPhone XS vyrobit jen u portrétních snímků. V portrétním režimu tu chybí pár voleb osvětlení.

Třeba u videa žádné ústupky nejsou, schopnosti natáčení jsou shodné, jako u typů XS: zpomalené video tak umí XR ve Full HD až s 240 snímky za sekundu, je tu také 4K video s rychlostí až 60 snímků za sekundu, nechybí HDR ve videu.

Snímky z iPhonu XR vypadají skvěle. Detailnější porovnání s modelem XS Max připravujeme, ale první dojmy jsou vynikající a snímky budou patřit k tomu nejlepšímu na trhu. Levnější typ tak spíše ztrácí v šířce možností, ale kvalitou je foťák stejný: ostatně, jeho technické parametry jsou stejné, jako u typů XS: rozlišení je 12 megapixelů, světelnost 1.8, nechybí optická stabilizace a pixely mají stranu o rozměru 1,4 mikrometru. Velmi dobré výkony tak podává foťák v jakémkoli osvětlení. A nechybí tu ani funkce HDR v reálném čase.

Mám si ho pořídit?

Apple iPhone XR je drahý, ale vcelku lákavý smartphone. Nám na něm nejvíc vadí jeho displej s nižším rozlišením, který je podle nás v této cenové kategorii trochu ostudou a to i přes jeho kvality v některých jiných ohledech. Divně působí rámečky displeje, ale ty už bereme jako snesitelný ústupek pro dosažení nižší ceny.

Ta sama o sobě je otazníkem. V Česku začíná cena námi testované varianty se 64 GB vnitřní paměti na 22 490 korunách, což je opravdu hodně peněz. Koupí téměř kteréhokoli androidího špičkového modelu výrazně ušetříte. Jenže to zájemce o iPhone XR asi moc nezajímá, pro ně je důležité, že ušetří oproti dražším typům XS. A tady už začíná iPhone XR dávat smysl: oproti XS je levnější o 7 500 korun, oproti modelu XS Max dokonce o ohromujících 10 500 korun a to už stojí za zvážení. Navíc i velikostí je telefon podle nás tak akorát a mohl by se právě kombinací úhlopříčky a velikosti těla strefit do vkusu celé řady zákazníků.

Obzvlášť když novinka má ve výbavě jen minimum ústupků oproti dražším typům. XR tak je podle nás velmi dobrou volbou, pokud zrovna z nějakého důvodu nepotřebujete luxusnější typ a duální foťák se zoomem.

Za zapůjčení iPhonu XR na test děkujeme síti prodejen iSetos.