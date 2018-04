Rychlost iPhonu X je loterie. Apple používá dva modemy

Praxe, kdy jeden díl pro jeden konkrétní typ smartphonu dodává výrobci hned několik firem, není vůbec neobvyklá. Výrobci touto diverzifikací zakázky mohou minimalizovat případný nedostatek daného dílu. Pokud totiž některého z dodavatelů postihnou produkční komplikace, je zde ještě druhý (nebo třetí, čtvrtý) dodavatel, který může výpadek produkce v dodavatelském řetězci částečně vykompenzovat zrychlením výroby. Platí sice, že čím více dodavatelů, tím méně bude výpadek produkce jednoho z nich znát, ovšem o to více se musí sladit výrobní kvalita produkovaného dílu.

Pokud jsou totiž výkyvy v parametrech natolik značné, že to může uživatel při běžném používání pocítit, nevěstí to nic dobrého. Majitelé přístrojů s komponentem od slabšího dodavatele, se totiž pochopitelně mohou cítit ošizeni.

Koneckonců jsme takové případy už zažili. Například aféru chipgate, kterou pamatujeme z doby uvedení iPhonů 6s. Tehdy Applu čipové sady A9 dodával Samsung a TSMC, přičemž čipy z produkce tchajwanské firmy vykazovaly v některých ohledech lepší výsledky (podrobněji v článku Koupě iPhonu je loterie. Můžete dostat kus s horší výdrží).

iPhone X může mít modem od Qualcommu nebo Intelu

V případě iPhonu X kauza chipgate nehrozí, jelikož čipy Bionic produkuje výhradně TSMC. Podobná situace u Applu panovala i v otázce modemů, jejichž výhradním dodavatelem byl od modelu 4s (2011) po 6s (2015) právě Qualcomm. Zadat výrobu určitého procenta objemu těchto dílů Intelu se vedení Applu rozhodlo loni v době příprav modelů 7 a 7 Plus.

Existují tři verze iPhonu X A1865 – iPhone X s modemem Qualcomm, v prodeji u operátora Sprint, Verizon a U.S.Cellular (všichni tři USA), a také v Austrálii, Indii a Číně. Tato verze je určena pro GSM i CDMA sítě.

A1901 – iPhone X s modemem Intel, tuto verzi prodávají ostatní operátoři včetně AT&T nebo T-Mobilu

A1902 – verze prodávaná pouze v Japonsku Jak zjistím, zda má můj iPhone X rychlejší nebo pomalejší modem? Typ zjistíte v menu Nastavení – O telefonu – Právní ujednání - Regulace, případně z oddílu Nastavení – Obecné – O telefonu, kde sjedete až k položce Zadání modelu. V obou případech v tomto systémovém zákoutí objevíte buď označení A1865 nebo A1901. Dá se říci, že pokud jste telefon nezakoupili v Austrálii, Číně, Hongkongu, Indii, Macau, Portoriku, Panenských ostrovech, na Novém Zélandu nebo u vybraných operátorů v USA, pak máte verzi s modemem Intel. To je samozřejmě případ i redakčního iPhonu.

Nutno poznamenat, že roli v tomto rozhodnutí nepochybně hrály i vleklé soudní bitvy s Qualcommem. Apple díky tomu velmi rychle u Intelu vyrostl v zákazníka číslo jedna, alespoň co se týče těchto modemů. Letos je situace obdobná a modemy opět, kromě v jiném ohledu problematického Qualcommu, dodává i Intel.

Typ od Qualcommu nese označení Snapdragon X16, Intel pak svůj modem pojmenoval jako XMM7480. Společnost Cellular Insights, která se zabývá měřením signálu bezdrátových modulů, při svých testech zjistila, že iPhone X s modemem značky Qualcomm vykazuje v sítích LTE o něco vyšší rychlosti než stejný model iPhonu vybavený hardwarem značky Intel.

Modem od Qualcommu byl v testu rychlejší

Pro svůj test společnost Cellular Insights zvolila LTE pásmo na frekvenci 1 700 Mhz, které v USA používá většina tamních operátorů s výjimkou Sprintu.

V testu technici společnosti postupně snižovali výkon LTE signálu z počátečních -85 dBm a zatímco při tomto výkonu byla rychlost obou testovaných iPhonů X (modemů) prakticky totožná, a to 195 Mbps (24,375 MB/s), při mírném oslabení signálu na -87 dBm však datová propustnost modemu Intel skokově klesla na 169 Mbps (21,125 MB/s). Naproti tomu vzorek s modemem Qualcomm na tuto rychlost spadl až po dalším oslabení signálu na -96 dBm.

To znamená, že uživatelé by pocítili rozdíl v oblastech, kde je horší signál LTE, kdy je zeslabení signálu o každý dBm cítit. Pro představu: při velmi slabém signálu pod -120 dBm vykazoval modem Qualcomm průměrně o 67 procent rychlejší stahování než hardware od Intelu. A to rozhodně nejsou zanedbatelné rozdíly. Po zeslabení signálu na -129 dBm už nebyl internetový provoz skrze iPhone X s modemem Intel možný, u verze s Qualcommem to nastalo při -130 dBm.

Loni byly naměřeny větší rozdíly

Stejný test provedla společnost Cellular Insights také loni, kdy proti sobě postavila dvojici iPhonů 7 Plus, pro které Applu telefonní modem dodávaly stejné společnosti.

V grafu je vidět, že si hardware Qualcommu (červená křivka) držel téměř konstantní rychlost stahování okolo 150 Mbps v intervalu od -85 po asi -103 dBm, naproti tomu modem Intelu už při poklesu na -90 dBm prudce spadl na 125 Mbps. V intervalu -105 až -110 dBm začala rychlost obou jednotek rychle klesat, Qualcomm si ovšem stále vedl lépe.

Při poklesu na -125 dBm už byl modem Intelu „mrtvý“, verze od Qualcommu přitom ještě měla propustnost okolo 20 Mbps. Nejen z tohoto pohledu si letošní verze modemu od Intelu polepšila, naměřené rozdíly mezi modemy jsou celkově menší.

Publikovaná studie může vyvolat nervozitu nejen mezi majiteli iPhonů s pomalejším modemem, ale zejména mezi velkoodběrateli přístrojů, tedy mobilními operátory, a to zejména v USA, kde se u velkých hráčů vyskytují obě varianty.

Proč sílu signálu uvádíme v dBm? Sílu mobilního signálu uvádíme v jednotkách dBm (decibel nad miliwattem) a nikoli přímo v mW, jelikož při běžných hodnotách signálu by se při zápisu v miliwattech jednalo o nešikovné „chlupaté“ číslo s mnoha desetinnými místy. Pozornost věnujme zápornému znaménku před hodnotou signálu v dBm, je totiž důležité. Platí, že pokud je hodnota přijímaného signálu vyšší, než 1 mW, pak je přepočtená hodnota v dBm kladná. Pokud se však omezíme pouze na signál v mobilech, vždy je jeho síla menší, než 1 mW a proto po vyjádření v dBm dostáváme záporné číslo. Platí pravidlo, že čím je hodnota bližší nule, tím je signál lepší, silnější. Interval mezi -55 až -75 dBm znamená výborný až velmi dobrý signál, v těsné blízkosti vysílače bychom naměřili hodnotu okolo -30 dBm. V praxi se pak setkáváme nejčastěji se signálem mezi -75 až -95 dBm. Minimální úroveň pro příjem GSM signálu je asi -115 dBm. Jak na přepočet z dBm na mW a naopak? Vezměme si například signál -30 dBm, odpovídající blízkosti základnové stanice. Přepočet na mW získáme tak, že číslo deset umocníme desetinou hodnoty signálu v dBm. V daném případě tedy: mW = 10^(-30/10) = 0,001 mW; obecně: mW = 10^(dBm/10) V opačném případě si musíme pomoci logaritmem, přepočet je opět jednoduchý, hodnotu v mW logaritmujeme při základu 10 a vynásobíme 10. Např. signál 0,001 mW z předchozího případu převedeme zpět následovně: dBm = 10*log(0,001) = -30 dBm; obecně dBm = 10*log(mW)

Je iPhone X pro Qualcomm labutí písní vzájemné spolupráce?

Je pravděpodobné, že v budoucnu už podobné testy iPhonů nebudou nutné. Vzhledem k množícím se soudním bitvám mezi Applem a Qualcommem totiž není vyloučeno, že pro příští generaci iPhonů už společnost ze San Diega v dodavatelském řetězci vůbec nebude figurovat. Po Applu totiž v rámci využívání patentového portfolia žádá licenční poplatky výše, kterou Apple odmítá platit.

Dá se říci, že Apple od Qualcommu ve velkém LTE modemy odebírá vlastně z donucení. Nikdo jiný totiž doposud neuměl vyrobit univerzální modemy schopné pracovat i v CDMA sítích operátorů Verizon a Sprint v požadované kvalitě.

Tato konkurenční výhoda Qualcommu se však příští rok rozplyne, jelikož modem XMM7560, který Intel připravuje, požadavkům Applu vyhoví. Pokud by se Intel stal jeho exkluzivním dodavatelem modemů, šlo by o zakázku, která by mohla pozici Intelu v segmentu značně posílit. Ročně se totiž prodá okolo 250 milionů iPhonů.

Ovšem ani Intel nemá svoji pozici jistou, kalifornská společnost totiž před časem najala někdejšího člena nejvyššího managementu Qualcommu a nově postavený tým pod jeho vedením má pracovat na vývoji vlastního modemu. K ostrému nasazení na trh by mohl být připraven v roce 2019, nebo 2020.