Apple iPhone vypadl za letu z letadla a nic se mu nestalo

Mobilní telefon Apple iPhone podle Walkera vypadl z výšky 1 000 stop, což je zhruba 304 metrů. Pád telefonu zpomalily husté větve stromů, k přežití prý pomohlo i pouzdro značky Griffin Motif, ve kterém telefon byl. Informaci přinesl sever iLounge. Zprávu do jeho redakce poslal přímo Walker z údajně spadlého telefonu.

A jak telefon našel? Údajně prostřednictvím aplikace Find My iPhone, kterou mu před tím do telefonu náhodou nainstaloval jeden z kolegů. Tato aplikace po přihlášení do účtu umožní sledovat souřadnice ztraceného přístroje.

Historka se ovšem zdá být spíše reklamou na telefon nebo zmíněné pouzdro. Nasvědčuje tomu i poznámka Walkera, který pouzdro popisuje jako “úžasně trvanlivé, pružné, voděodolné a takřka nezničitelné”.