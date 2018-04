Apple iPhone umí česky! Vyzkoušeli jsme první lokalizaci

Za tímto počinem stojí česká společnost Macwell s. r. o. Dosud nabízela finální lokalizaci pouze pro starší verzi softwaru telefonu (1.0.2.), nyní však finišuje práce i na lokalizaci systému verze 1.1.1. Právě tu jsme měli možnost krátce vyzkoušet - více na Macwell.cz.

"Lokalizaci jsme vytvořili na četná přání našich zákazníků. Existuje dost uživatelů, kteří mají raději rodný jazyk či anglicky neumějí vůbec nebo jen málo. Proto jsme se rozhodli těmto zákazníkům pomoci a nabídnout jim češtinu," říká Vladimír Kesl z Macwellu.

Lokalizace původně zdarma

Společnost původně chtěla tento produkt nabídnout zcela zdarma: "Nevytvářeli jsme lokalizaci z obchodních důvodů. Zprvu jsme dokonce uvažovali o poskytování lokalizace zdarma, nicméně vzhledem k času, který lokalizaci věnujeme, by to nebylo únosné, přesněji řečeno by to bylo na úkor kvality," vysvětluje Kesl.

Zájemci si tak budou muset připravit 833 korun včetně daně. Za tuto sumu však získají nejen aktuální verzi produktu, ale i následné aktualizace. Zákazníci, kteří si zakoupili předchozí verzi, tak dostanou novou zdarma, a to i přesto, že ji bylo třeba téměř celou předělat.

"Vzhledem k tomu, že je skutečně lokalizace poptávána, můžeme si dovolit, abychom se práci na ní věnovali několik hodin denně, a stále ji tak vylepšujeme."

Čeština je téměř všude

A co koupí produktu vlastně získáme? "Jde zhruba o 99% lokalizaci co se týče názvosloví. Existují asi dvě výjimky, které nejdou přeložit námi zvolenou cestou. Je sice možné je přeložit, nicméně by to znamenalo větší úpravu kódu systému, který podléhá autorským právům."

Takto upravený iPhone navíc disponuje i automatickou korekturou českých slov. Z připraveného slovníku se během psaní nabízejí slova, která se nejvíce blíží právě psanému textu. Funguje to zcela stejně jako v originálním stavu s anglickým jazykem.

S diakritikou je problém...

Co se týče diakritiky, klávesnice iPhonu si s ní prozatím nerozumí. "Nyní pracujeme i na přidání českých znaků (s háčky) do klávesnice ve verzi 1.1.1. Pro verzi 1.0.2 jsme českou klávesnici nedělali, protože její použití by bylo velmi nepraktické," vysvětluje Vladimír Kesl.

Dle něj zde neexistovala jiná cesta, než při psaní přepínat mezi klávesnicí bez akcentů a s akcenty. Na jednu klávesnici by se totiž všechny znaky nevešly, nebo by byly tak malé, že by psaní bylo velmi obtížné.

Psaní dle gusta Mistra Jana Husa si tak v budoucnu užijí možná jen majitelé novější verze systému. Ta totiž nabízí funkci pro jednoduché zadávání alternativních podob jednotlivých znaků pomocí delšího přidržení prstu na displeji. Již nyní jsou nabízeny dlouhé samohlásky, písmenka s háčky bychom však hledali marně.

...ne však v samotném telefonu

Samotné počeštěné rozhraní telefonu však s diakritikou problém nemá. Zde si majitelé lokalizace užijí českého jazyka se vším všudy. V některých částech nabídky se i přesto setkáme s anglickými výrazy (např. názvy měsíců). Na doinstalované aplikace samozřejmě nemá případná lokalizace vliv, komunikovat budou v angličtině.

Případný chybějící překlad je způsoben zejména obavami společnosti před případným porušením autorských práv. "Museli jsme dělat určité kompromisy, abychom lokalizací neporušili autorská práva. Navíc jsme se klasicky potýkali s problémy českého skloňování, s kterým anglický systém nepočítá," uzavírá Kesl.