Tři roky a tak obrovský skok. Porovnání fotoaparátu iPhonu SE a XS Max

I když možná nejsou absolutně nejlepší na trhu, foťáky v iPhonech vždycky patřily k užší špičce. Platí to jak pro letošní model XS Max, tak třeba pro typ SE, který byl uveden na jaře roku 2016. SE má stejný foťák, jaký na podzim předtím dostaly typy řady 6S, technicky jde tedy o tři roky starý fotoaparát. Skok o tři generace (po 6S a SE přišly řady 7 a vloni 8 a X) je názornou ukázkou jasného zlepšení fotoaparátů v mobilech za toto období.

S oběma modely jsme pořídili pár srovnávacích snímků v různých podmínkách: od krásného slunečného odpoledne, přes šero až po noční fotografie. Na první pohled není foťák typu SE vůbec špatný a zdá se, že by obstál i dnes. Jenže pak se stačí podívat na snímky z nového modelu XS Max a možná změníte názor. Fotky mají o trochu přirozenější barevné podání, více detailů, celkově jsou prosvětlenější a ostřejší. Čím více ubývá světla, tím víc je tento rozdíl vidět.

Na jednu stranu je tento posun dán samotným hardwarem. Ačkoli mají fotoaparáty obou telefonů rozlišení 12 megapixelů, je to vlastně to jediné, co mají společného. Třeba velikost senzoru u iPhonu SE je třetina palce a velikost pixelů 1,22 mikrometru, u typu XS Max je to u hlavního senzoru 1/2,55 palce a pixely jsou 1,4 mikrometru velké. K tomu má XS Max i druhý zoomový objektiv, ten jsme v našem porovnání pro tentokrát vynechali.

Sada srovnávacích fotografií. V horní řadě z iPhonu SE, ve spodní z XS Max

Rozdíly pokračují i dál. Typ XS Max má například optickou stabilizaci obrazu, kterou tři roky starý fotoaparát iPhonu SE nemá. Optika XS Max má světelnost f/1.8, u SE je to f/2.2. To vše jsou jasné důvody pro rozdíl v kvalitě snímků, XS Max jednoduše díky lepší optice a většímu čipu snáze nasbírá více světla, aniž by bylo potřeba navyšovat citlivost, a tudíž třeba úroveň šumu. Proto má takovou výhodu hlavně v horším světle.

Sada srovnávacích fotografií. V horní řadě z iPhonu SE, ve spodní z XS Max

O další vylepšení se pak samozřejmě postará software. Nový čip A12 Bionic má obří výkon a i díky zapojení chytrých algoritmů dovede ze signálu dostat mnohem víc než čipset A9, kterým disponuje iPhone SE. Důkazem pokroku je třeba to, že zatímco iPhone SE má vypínatelnou funkci automatického HDR, iPhone XS Max vlastně nic takového neřeší: inteligentní automatika se o vše postará.

Sada srovnávacích fotografií. V horní řadě z iPhonu SE, ve spodní z XS Max

Z toho plyne určitá drobná nevýhoda iPhonu XS Max pro některé uživatele. Fotografie mohou často působit až moc vyumělkované, stíny jsou často prosvětlenější, než co vidí lidské oko v reálu. Jenže to bude vadit jen malému množství uživatelů a ti, kdo dávají přednost klasičtějším technikám fotografie a možnostem blízkým kinofilmu, si na iPhonu jistě najdou nějakou vhodnou aplikaci, která jim umožní snímky pořizovat „postaru“ i na novém XS Max.