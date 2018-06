Tim Cook popřel, že by Apple dostával od Facebooku data uživatelů

Představitel Facebooku přiznal, že někteří výrobci smartphonů dostávali od jeho společnosti přistup k datům uživatelů. Přiznaní výrobci jsou čínské firmy Huawei, Oppo, Lenovo a TCL.

Podle původního odhalení listu The New York Times přitom mělo být výrobců nejméně 60 a data měla být sdílena Facebookem s výrobci smartphonů bez výslovného souhlasu uživatelů.

Mezi The New York Times uvedenými 60 výrobci smartphonů měl figurovat i Apple, producent iPhonů. Šéf Applu Tim Cook to ale pro server NPR popřel. Přímo sdělil, že Apple obdržel nebo zažádal o nula informací od Facebooku.

Na nedávné konferenci WWDC představitel Applu Craig Federighi navíc uvedl, že uživatelům iPhonů umožní zablokovat monitorování pomocí služeb od Facebooku nebo Googlu.

Sdílená data mezi Facebookem a výrobci mobilů měla zahrnovat například soukromé informace o vztazích, náboženském vyznání nebo politické orientaci.