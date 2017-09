Nenechají na něm obvod suchý. Toto jsou nejznámější vtípky na iPhony

Ať je novinka Applu sebedokonalejší a její představení bezkonkurenční, internetoví uživatelé najdou vždy nějakou maličkost, která jim zavdá popud ke strefování se do ní. Bez posměšků se neobešla ani druhá generace iPhonu, tedy model s označením 3G. Kvůli svému vzhledu se dočkal srovnání s oblázkem - Apple tak v roce 2008 nabídl oproti 40 tisíc let starému kameni navíc jen dotykovou obrazovku.

Četnost vtípků postupně rostla, možná i v souvislosti se stále početnější základnou jeho odpůrců. Na světě jsou totiž jen dva tábory - ti, kteří nedají na iPhone dopustit a ti, kteří by jej nechtěli ani zadarmo. Nelze ovšem tvrdit, že posměšky na vrub iPhonu pocházejí jen ze strany jeho odpůrců, byť se to nabízí. Ani jeho příznivci totiž Applu některé nedokonalosti neodpustí.

Apple sklidil v minulosti posměšek i za takovou banalitu, jakou je „přílepek“ v podobě písmene S k názvu předchozí generace. Tento přídomek u modelu 3GS označoval slovo speed, tedy rychlost. Autor kresleného vtipu si tak dobíral fonetickou podobnost s anglickým výrazem pro „pozadí“.

Četnější posměšky schytal o tři generace mladší iPhone 5. V jeho podání iPhone konečně dostal větší displej, ovšem nárůst úhlopříčky nebyl tak výrazný, aby Apple udržel krok s konkurencí. Zatímco u Samsungu bylo možné pořídit smartphone s 5,3" displejem, u Applu se museli uživatelé i po „revolučním“ vylepšení spokojit s jen 4" displejem.

Trollové si tak šestou generaci iPhonu vychutnávali nejen jako stále zaostávající telefon oproti konkurenci, co se rozměrů displeje týče, ale i jako počátek nového trendu. Predikovali například iPhone 20, coby „světelný meč“ v rukách legendárního rytíře Jedi Obi-Wan Kenobiho.

A ještě jednou „slavná pětka“, tentokrát coby průkopník v rozměru používané SIM. Apple totiž před pěti lety zanevřel na rozměr micro, iPhony se od té doby „krmí“ SIM v rozměrech nano. Tehdejší vtipná predikce tak pro rok 2014 předvídala příchod pico SIM. Zapomeňme tedy na femto SIM, atto SIM, zepto SIM a yocto SIM a s nimi spojený nutný příbal v podobě lupy a pinzety.

Rok 2014 byl posledním, kdy Apple představil telefon zcela nového designu. Tehdejší novinky (iPhone 6 a 6 Plus) se kromě toho chlubily i několika vylepšeními, ovšem řadu z nich už v té době uživatelé telefonů s konkurenčním systémem Android znali dva roky. Androidisté tak tehdy uživatele iPhonů přivítali zpět v roce 2012 a vyjádřili jim současně i podporu, že se snad o další dva roky později dočkají konečně podpory bezdrátového dobíjení či odolnosti proti vodě. V jednom bodě se strefili - loni představené iPhony 7 a 7 Plus jsou skutečně voděodolné. Bezdrátové dobíjení je tak stále hudbou budoucnosti, snad se jej příznivci iPhonů dočkají letos.

Netradičně se před třemi roky stal terčem posměšků i jeden z aktérů, kteří se na představování iPhonu 6 podíleli. „Ta šála bude perfektní pro můj výstup na pódiu. Lidi si to zamilují,“ komentovali tehdy uživatelé Twitteru možný důvod, proč vývojář Tommy Krul zvolil nepřehlédnutelný módní doplněk. Internet se tak bavil i na jeho účet, na účet „týpka s šálou“. Spekulovalo se například, zda i Krulova šála bude stejně jako nový iPhone k dostání ve více barevných provedeních.

A s iPhonem 6, respektive s větším provedením 6 Plus, jsou pak spojeny i posměšky týkající se jeho oslabené konstrukce. S tímto problémem se Apple potýkal ani ne týden po zahájení prodeje tehdejších novinek. „Právě jsem si objednal iPhone 6 Plus kalhoty,“ reagoval tehdy na kauzu Bendgate jeden z uživatelů Twitteru. Volnější kalhoty byly jedním z možných řešení tohoto problému, dalším by mohlo být podle internetových vtipálků vydání speciálního stylového doplňku - iVálečku.

Kromě internetových uživatelů si do Applu čas od času rýpne i konkurence, stalo se tak i v případě „ohýbací“ aféry. Společnost LG tehdy svého tržního rivala informovala, že ohnutý design je u ní zcela účelový. Poukázala tak na prohnutý model G Flex. Kauzy Bendgate tehdy ke svému zviditelnění využily i společnosti z jiných odvětví.

Všechny tyto reakce naznačují jedno - iPhone není pro nikoho natolik nezajímavým přístrojem, že by nestál za povšimnutí. Některé nadchne designem, jiné hardwarovou výbavou a zbytek se prostě jen pobaví na jeho účet. Letošní reakce budou možná výživné, Apple by kromě nové generace iPhonu měl představit i revoluční model.

O něm se proslýchá, že by měl mít displej přes celé čelo. Že jste již o podobné „fičuře“ v minulosti četli? Už loni s takovou novinkou vyrazilo konkurenci dech čínské Xiaomi. Dnes, tedy o den dříve, než novinky představí Apple, tento čínský výrobce představí navíc již druhou generaci svého bezrámečkového Mi Mix.