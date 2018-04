Apple iPhone páté generace se zpozdí, do výroby půjde až v září

Apple doposud uváděl nový model na trh vždy v létě. Nová generace se ale výrazně opozdí, říká analytik Ming-Chi Kuo z Concord Securities. Tvrdí, že iPhone páté generace začne sjíždět z výrobních linek až v září.

Záříjový náběh produkce znamená, že se první iPhony 5, jak by se mohla novinka jmenovat, dostanou do prodeje až v říjnu nebo listopadu. To by také posunulo začátek prodeje na méně důležitých trzích. Právě září bylo pro Českou republiku v případě iPhonu zásadním termínem.

Důvodů pro posun je několik. Apple prodloužil životní cyklus současné generace tím, že ji v únoru začal prodávat v USA poprvé u jiného operátora. A varianta u Verizonu se prodává velmi dobře. Apple také potvrdil, že letos na jaře se dočkáme bílého provedení telefonu.

Nový model nebude podle spekulací nijak revoluční, a tak není s nástupcem důvod spěchat, obzvlášť, když se současná generace prodává skvěle. Pátý iPhone dostane nový procesor Apple A5, osmimegapixelový fotoaparát (nejspíš od Sony) a i GSM verze dostane rádiový čipset od Qualcommu. Ten má doposud jen nová CDMA varianta.

Čínský deník DigiTimes navíc udává, že odhadovat příchod iPhonu páté generace na trh je prozatím jen věštění. Podle jeho zdrojů totiž Apple prozatím nehovořil o zajištění jeho výroby se svými dodavateli a obchodními partnery.