Apple iPhone je jeden z nejúspěšnějších kusů elektroniky

Že Apple iPhone výrazně přispěl k rozviji mobilního internetu, o tom nemůže snad nikdo pochybovat. Poslední analýza Morgan Stanley ukazuje některá opravdu zajímavá data o rychlém rozvoji iPhonu a jeho netelefonující varianty iPod Touch. Nás zaujaly tři grafy z prezentace, které vliv iPhonu jasně ukazují.

Na prvním je jasně vidět, jak v průběhu jednotlivých čtvrtletí rostlo množství dat přenesených v síti operátora AT&T. Dva body grafu – CQ2-07 a CQ2-08 představují čtvrtletí, kdy byl na trh uveden iPhone a poté iPhone 3G. Především po uvedení iPhonu 3G je nárůst opravdu velmi výrazný a celá křivka grafu má téměř exponenciální tvar.

Jistě, za onen nárůst nemůže pouze a jen Apple iPhone, zvýšil se celkový objem dat přenesených snad všemi telefony. Apple iPhone má samozřejmě řadu konkurentů a samozřejmě je najdeme i v nabídce AT&T. Ale byl to právě iPhone, který tak silně inspiroval konkurenci a tak mu zásluhy patří i tady.

Další graf ukazuje nárůst uživatelů různých internetových služeb. Po devíti čtvrtletích počet uživatelů iPhonu a iPodu Touch, kteří využívají mobilní internet, zcela jasně překonal ostatní způsoby připojení – v jejich případě přitom k dosažení současné mety bylo potřeba minimálně 19 čtvrtletí. Zajímavé je ale prudký nárůst mobilního internetu iMode u japonského operátora NTT DoCoMo. Jeho rozvoj je z počátku daleko prudší, než tomu bylo u pevných připojení, pak ale trochu ztratil dech. Bude tomu tak i v případě klasického mobilního internetu, který dnes zažívá obrovský boom? Nebo je to jen důkaz toho, že služba iMode, byť byla uvedena v pokrokovém Japonsku, přišla jednoduše na trh trochu moc brzy a byla jen jakýmsi pionýrem na tomto poli?

Poslední graf ukazuje celkový počet prodaných kusů některých elektronických přístrojů. Prodeje iPhonu a iPodu Touch opět překonaly některá jiná velmi dobře prodávaná zařízení. Tady ale možná statistiky trochu moc nahrávají Applu – přeci jenom by možná iPhone a iPod Touch měla být brána jako dvě rozdílná zařízení. Samozřejmě, iPhone a iPod Touch k sobě mají blíže než třeba Nintendo Wii a Nintendo DS, ale rozdíl mezi nimi jistě je. Navíc každý z těchto přístrojů si asi koupí jiný zákazník.

Ať je tomu tak či onak, analýzy Morgan Stanley ukazují, jak jsou dvě mobilní zařízení s OS X úspěšná. Zároveň ale čtením mezi linkami v grafu můžeme poznat, že za jejich úspěchem nestojí jen samotná image společnosti Apple. Apple se jednoduše s iPhonem a iPodem Touch trefil do správné doby. Pokud by totiž Apple s iPhonem přišel příliš brzy, neuspěl by – tak jako tomu bylo již u mnoha průkopníků. Pokud by přišel pozdě, pravděpodobně by jej s podobným nápadem již někdo předběhl.

Ve světle masivního rozvoje mobilního internetu, o který se také velkým dílem zasloužil právě Apple, pak působí přinejmenším podivně poslední poznámka, kterou směrem k Applu vyslal šéf Microsoftu, Steve Ballmer. Ten při uvedení Windows 7 měl prohlásit, že Internet nebyl navržen pro iPhone. Tuto poznámku měl Ballmer pronést v rozhovoru s reportérkou Associated Press. Doslova měl říci: "Přiznejme si to, Internet byl navržen pro PC. Není navržen pro iPhone. To je jeden z důvodů, proč mají 75 000 aplikací – všechny z nich se snaží, aby Internet na iPhonu vypadal slušně." Inu, co si o tom myslet, sami nevíme.