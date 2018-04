Apple iPhone jde do prodeje. Zavládne šílenství nebo splaskne bublina?

Apple iPhone. Malá placatá krabička v bílo černé kombinaci se zaoblenými rohy a obřím displejem. Technickou výbavou nepatří někam na špičku produkce, přesto vyvolává vlny nadšení, ale i opovržení. Téměř všichni jsou zvědavi na jeho revoluční ovládání, jehož se zalekl nejeden konkurent.

Splaskne zítra iPhone bublina, nebo opravdu ve Spojených státech zavládne šílenství?

Na mnoho otázek ohledně iPhonu stále neznáme odpověď. Zítra již budeme vědět více. Proč ale tolik lidí po iPhonu touží? Odpovědí je několik. Hlavní důvodem však bude to, že se jedná o produkt Applu. Apple a jeho šéf Steve Jobs kolem sebe vytvářejí neskutečnou auru a firma má ohromnou fanouškovskou základnu. Také se zdá, že téměř každý její produkt je trefou do černého. Tou největší v poslední době byl slavný přehrávač iPod, jehož se již prodalo přes 100 milionů kusů. iPhone má být tím dalším úspěšným zásahem.





Apple hodně hraje na notu uživatelské přívětivosti a jednoduchosti. Tou jsou proslulé jeho počítače, díky ní se legendou stal i iPod. iPhone přináší do oblasti mobilních telefonů zatím netušenou eleganci, jednoduchost a přívětivost ovládání. Veliký dotykový displej bude reagovat na jednoduché pohyby a různá gesta a uživatel se tak mnohdy vyhne všemožným dialogům a několikerému potvrzování své volby. To vše bez použití pera, iPhone bude snadno ovladatelný prstem (prsty).

Důležitým faktorem iPhonu je jeho design. Vnější vzhled je další věcí, na které si značka Apple vybudovala svou image. A není divu. Ačkoli je design a jeho vnímání velmi subjektivní záležitostí, Apple všeobecně sklízí v této oblasti úspěchy.

Co iPhone umí: rozměry 115 x 61 x 11,6 mm hmotnost 135 gramů podporované sítě GSM 850/900/1800/1900 displej Dotykový TFT, 16mil. barev rozlišení displeje 320 x 480 datové technologie GPRS/EDGE, Wi-Fi, Bluetooth internetový prohlížeč Safari vestavěná paměť 4 nebo 8GB operační systém Mac OS X fotoaparát 2.0 Mpix



Již méně důležitá je hardwarová a funkční výbava samotného telefonu. Milovníci značky jsou sice nadšeni z faktu, že iPhone poběží na jakési verzi operačního systému OS X, ale to je běžnému uživateli vcelku jedno. Popravdě, ani možnost doinstalovávat webově založené aplikace, takzvané widgety, tolik lidí nenadchne. V otázce dalších plnohodnotných aplikací zatím není zcela jasno, ale třeba Sega by měla pro iPhone dodat hry. A tady již asi nepůjde o webové prográmky, ale o programy, které budou využívat možnosti samotného operačního systému. Podobných aplikací se však dočkáme asi pouze v případě, že se Apple rozhodne spolupracovat s jejich výrobcem.

Co iPhone neumí: Neumí natáčet video a fotoaparát nemá zoom Nelze jej ovládat hlasem Nepodporuje MMS Jako vyzvánění nelze použít MP3/iTunes skladby Má nevyměnitelnou baterii Nemá Bluetooth stereo profil Nemá GPS Nepodporuje paměťové karty Nepodporuje sítě třetí generace



Čtyři nebo osm gigabajtů vestavěné paměti, dvoumegapixelový fotoaparát a podpora pouze GSM pásem také nejsou z říše fantazie. Jenže to především americkým zákazníkům příliš nevadí. Ani to, že marketingově tak prosazované revoluční spojení tří zařízení do jednoho je dnes naprosto běžnou záležitostí a ne žádnou revolucí. Vždyť přehrávat hudbu, surfovat po webu a telefonovat dnes umí téměř každý lepší mobil. Pravdou je, že díky koncepci ovládání bude možné některé z těchto úkonů zvládnout snadněji. Zvědavi jsme především na webový prohlížeč Safari.

Reklama skoro zadarmo

Applu se brzkým uvedením iPhonu podařil docela husarský kousek. O jeho marketingové kampani se bude možná jednou mluvit jako o té nejefektivnější vůbec. Vždyť samotná společnost na ní musela vynaložit minimum prostředků, popularitu iPhonu zajistila především samotná média. Čtenáři jsou lační po jakékoli informaci o iPhonu a tak je článků na toto téma všude spousta. Náš server nevyjímaje a to jsme se ještě docela krotili.

A z médií články o iPhonu jistě nezmizí. Zítra se fenomén stane realitou a začnou se objevovat první praktické zkušenosti, první ohlasy, výkřiky nadšení a slova zklamání. O tom není pochyb.

Připravte se, prodej začíná! Prodej začne v Americe v šest hodin večer tamního času. To znamená, že se v New Yorku zákazníci dočkají dříve než v Kalifornii. Distribuce začne opravdu přesně, protože teprve pár minut před startem prodeje zastaví před prodejnami dodávky doručovací společnosti FedEx a její zaměstnanci v doprovodu bodyguradů doručí balíky s telefony.

Zní to doslova šíleně, ale je to tak. Apple tak chce zabránit podpultovému prodeji přístroje před stanovenou dobou. A tělesní strážci možná opravdu budou také na místě, protože se před prodejnami Applu a operátora AT&T, kde prodej začne, očekávají veliké fronty. Ostatně, již v úterý se před prodejnou Apple Store na newyorkské 5th Avenue zabydlel první čekající. Na aukčních serverech lze pro změnu nalézt spoustu inzerátů, které nabízejí, že za vás daná osoba vystojí na iPhone frontu. Aktuální cena frontového profesionála se pohybuje okolo 200 USD. Chci iPhone, co mám dělat? Zatím bude dostupný jen v USA a jen u operátora AT&T

V principu by měl fungovat i v Evropě, ale bude blokovaný

V Evropě se začne prodávat až na konci roku

Pro aktivaci telefonu bude nutná platební karta vydaná americkou bankou

Aktivace bude probíhat přes aplikaci iTunes

Minimální měsíční paušál bude v USA stát 59,99 USD

Za přístroj, tarif za dva roky a za aktivaci si Apple a AT&T řeknou minimálně o 1980 USD (41 500 Kč)

Telefon bude možné používat jen s kartou AT&T

U nás bude fungovat jen v roamingu, ten je navíc potřeba u amerického operátora aktivovat

Zatím není známa přesná možnost vykoupení se z úvazku u operátora. Spekuluje se o sumě okolo 200 USD

Sám Apple radí všem zájemcům o iPhone, aby přešli k AT&T...





Slavný díky iPhone. Greg Packer není žádným velkým fanouškem iPhone, jen rád stojí fronty a nejlépe, když je v nich úplně první. Jako první si prohlédl vyhlídkovou terasu na Ground Zero, jako první kondoloval při úmrtí Princenzny Diany a teď se jako první vrhne na iPhone. Možná si jej i koupí... Greg Packer má již dokonce heslo na Wikipedii.

Na různých místech USA se tyto fronty začínají pomalu tvořit (na Páté Avenue již včera večer čekalo asi dvanáct lidí) a prodejci se připravují na očekávaný nával zákazníků. Připraveny budou zátarasy, které frontu usměrní, lidé v ní také dostanou lístečky číslované od jedné do pěti set. Že by více lidí nešlo obsloužit? Nebo bude mít každý obchod na skladě jen 500 telefonů? Uvidíme zítra.





Do obchodů Apple Store bude vždy údajně vpuštěna pouze padesátičlenná skupina. Obchody AT&T zae v půl páté zavřou, aby v šest opět otevřely. Každý zájemce si bude moci pořídit pouze jeden iPhone, pokud bude chtít další, bude se muset postavit na konec fronty. Již od včerejška si na stránkách operátora AT&T mohou zákazníci ověřit dostupnost přístroje v jimi vybraném obchodě.





Trochu komplikovaný prodej

Zajímavé je, jak bude probíhat samotný prodej. Zákazník si v obchodě za 499 nebo 599 dolarů pouze zakoupí iPhone, jeho aktivaci a výběr tarifu provede teprve v rozhraní iTunes na svém počítači. A to včetně přenesení telefonního čísla od konkurenčního operátora. Zdá se tedy, že se iPhone bude v prodejně prodávat jako housky na krámě a zákazník se v prodejně pouze upíše operátorovi na dva roky. Doma pak iPhone připojí k počítači s nainstalovanými iTunes a aktivuje si libovolné služby (více o tarifech k iPhonu zde).

Pokud až do teď vymýšlíte, jak si iPhone v USA pořídit a dopravit jej do Čech, rovnou onu myšlenku pusťte z hlavy. Podle prvních informací se totiž zdá, že iPhone má integrovanou SIM kartu! Jinde než v síti AT&T tedy tento telefon fungovat nebude. Jistě, američtí zákazníci budou moci po skončení kontraktu své číslo s iPhonem přenést k jinému operátorovi, ale zahraniční zájemci mají prostě smůlu. Apple tak přišel na velmi jednoduchý a efektivní způsob, jak zabránit šedému dovozu.

Nezbude tedy než čekat, až iPhone nabídne některý z místních operátorů. To bude trvat ještě hodně dlouho. Pokud totiž vše půjde dobře, prodej v Evropě začne někdy před Vánoci. Jestli se ovšem Apple dohodne s některým z operátorů. Už pomalu začínáme chápat, proč se objevily zkazky o tom, že evropští operátoři nechtějí na podmínky Applu přistoupit. Slyšeli jste to lupnutí? To právě splaskla jedna bublina.