Apple iPhone jde do Evropy. Bude vydělávat i na účtech zákazníků!

Podle včerejšího vydání Financial Times se Apple dohodl s trojicí evropských operátorů na prodeji mobilu iPhone na evropských trzích. Zatím je iPhone dostupný jen v USA u operátora AT&T. V Evropě by měl být prodej zahájen na podzim a to konkrétně v Německu u operátora T-Mobile, ve Francii u Orange a ve Velké Británii u operátora O2.

Veřejné oznámení zahájení prodeje se očekává příští týden na veletrhu IFA, který začíná 1. září v Berlíně. Ani jedna ze stran zatím dohodu nehodlala komentovat.

O prodeji na ostatních evropských trzích zatím není rozhodnuto a již podle dřívějších informací se na další trhy iPhone asi do konce roku nedostane. Z výše uvedených operátorů působí na našem trhu T-Mobile a O2, ale to ještě nemusí nic znamenat. Je totiž pravděpodobné, že pro každou zemi si Apple vybere konkrétního partnera a celoevropskou exkluzivitu tak nikdo nezíská. Původně se v tomto směru hovořilo o dohodě s Vodafone, ale z té, pravděpodobně, sešlo.

Jednání určitě nebyla jednoduchá a evropští operátoři se podle Financial Times zavázali k něčemu, co zatím nemá obdoby. Apple totiž bude inkasovat 10 procent útraty zákazníků používajících iPhone po dobu vázaného kontraktu. Příjmy do kapsy Apple budou plynout z hovorného a z datových přenosů.

Podle expertů může tato bezprecedentní dohoda přimět i ostatní výrobce ke snaze získat podobnou smlouvu. Jenže to by museli výrobci mít adekvátně žádaný produkt, jakým iPhone zjevně je. Nejenom že se o něj evropští operátoři utkali v podobě přímých jednání svých šéfů se Stevem Jobsem, šéfem Apple, ale ještě byli ochotni přistoupit na takovou dohodu.

V současné době je trend spíš opačný. Výrobci se snaží vetřít se svými produkty k operátorům za každou cenu. To platí především o evropských trzích, které lze považovat za převážně operátorské: většinu mobilů prodávají operátoři a to především jako dotované. Výrobci tak operátorům přispívají na kampaně a dávají jim výrazné slevy. U Apple iPhone to zjevně nebylo potřeba.

Apple iPhone tak nepřináší jen revoluční ovládání a koncept samotného přístroje, ale může výrazně změnit celý trh. Těžko hodnotit vliv na operátory a výrobce, zatím neexistuje srovnání, ale pro zákazníky to může znamenat příchod nových modelů na trh, u kterých se výrobci budou snažit o co největší inovace.