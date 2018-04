Na iPhone 8 si počkáme nezvykle dlouho. Apple si vymyslel velké inovace

Analytici Wamsi Mohan a Stefano Pascale ve své zprávě s odkazem na nedávnou návštěvu Asie uvádějí, že dodávky vrcholného smartphonu Applu by měly nabrat minimálně třítýdenní skluz. Nevylučují ovšem ani delší zdržení, možná i delší než měsíc. Důvodem jsou podle nich problémy, s nimiž se dodavatelské společnosti Applu potýkají kvůli implementaci nového Touch ID a 3D snímačů.

Absenci pro Apple standardní čtečky otisků prstů, která měla být u iPhonu 8 přímou součástí OLED displeje, připustil nedávno i analytik společnosti KGI Securities Ming-Chi Kuo. Podle něj by ji mělo nahradit pokročilé 3D rozpoznávání tváře skrze čelní modul (více zde). Ovšem ani implementace tohoto bezpečnostního prvku není, jak vyplývá z aktuálních informací, zřejmě tak bezproblémová.

Všeobecně se předpokládá, že by iPhone 8 měl být představen společně s modely 7s/7s Plus již během září. Analytici společnosti Bank of America jsou v takovém případě ovšem přesvědčeni, že si zájemci na vrcholný smartphone počkají nezvykle dlouho.

Apple by tím de facto vymazal onu předpovídanou proluku mezi představením a uvedením novinky na trh. Sama společnost ovšem do této situace jasno nevnesla, ke spekulacím se totiž odmítla jakkoli vyjádřit.

Na základě informací od dodavatelů Applu pak analytická společnost také upravila původní odhad celkových prodejů iPhonů za letošní fiskální rok končící 30. září. Předpověď prodejů snížila o 11 milionů na 208,1 milionu prodaných iPhonů. Technologické problémy, které Apple při výrobě očekávaného vrcholného smartphonu trápí, by měly mít dopad i na prodeje v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2018 (čtvrté čtvrtletí 2017) - podle analytiků by měl Apple v tomto období oproti původním předpokladům prodat o šest milionů iPhonů méně.

Naopak začátek příštího roku by měl být pro společnost slibný, Bank of America své původní prodejní odhady pro první čtvrtletí 2018 navýšila o 10 milionů kusů. Za fiskální rok 2018 (1. října 2017 - 30. září 2018) pak předpokládá, že by počet prodaných iPhonů měl dosáhnout 243 milionů kusů.

Koncept iPhonu 8: