Apple omezí výrobu „osmičky“ na polovinu. iPhonů X bude přesto hodně málo

O výrazně menší poptávce po iPhonech 8 v porovnání s předchozími generacemi se začalo mluvit krátce po zahájení prodeje. Podle společnosti Consumer Intelligence Research Report se nová verze iPhonů na celkových prodejích ve třetím čtvrtletí podílela jen 16 procenty. To loňské iPhony 7 ze skladů mizely podstatně rychleji, data stejných analytiků jejich podíl na kvartálních prodejích vyčíslila na 43 procent.

Vůbec nejlépe si pak z tohoto pohledu vedla šestková řada v roce 2014, kdy Apple poprvé současně uvedl iPhony dvou různých velikostí. Tehdy iPhony 6 dokázaly výrobci zajistit celých 46 procent odbytu za celé třetí čtvrtletí.

Podstatně lepšího výsledku se 24 procenty dosáhla také o rok později vylepšená generace 6s. Ta navíc stanovila rekord v trochu odlišné disciplíně: ještě nikdy se nových iPhonů během prvního víkendu neprodalo tolik jako právě v roce 2015, kdy jich k zákazníkům putovalo až 13 milionů (připomenout si můžete v článku Nový iPhone smazal prodejní rekord „šestky“. Víme, kdy bude v ČR).

Vůbec první tak časné omezení produkce

Aktuální jedenáctá generace iPhonu je historicky vůbec první, která se potýká s tak slabou poptávkou ze strany zákazníků již nedlouho po zahájení hromadné produkce.

Připomeňme, že iPhony 8 šly do prodeje teprve 22. září, Apple tedy výrobu značně omezil jen měsíc poté. Podle deníku EDL se produkce sníží přibližně na polovinu. Slabší zájem o nové iPhony se samozřejmě promítl i do kondice Applu na burze, cena akcií klesla o 1,5 procenta.

Apple stejně jako loni nezveřejnil ani letos prodeje nových iPhonů během startovacího víkendu. Známa nejsou ani přibližná čísla odbytu, ačkoli je jasné, že jsou prodeje výrazně slabší než loni. Hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál Apple oznámí až 2. listopadu. V přehledu nejsou iPhony ovšem nikdy členěny podle jednotlivých generací, prozrazen je vždy jen celkový odbyt.

Stejně jako se analytici shodují na menším zájmu o iPhony 8, tak zajedno jsou také v předpovědi očekávané obří poptávky po iPhonu X. Prodeje vrcholného modelu by tak mohly vlažnější zájem o dvojici osmiček Applu vynahradit.

Ovšem zatímco iPhonů 8 je podle dostupných ukazatelů dostatek, v případě iPhonu X bude poptávka značně převyšovat nabídku. O tom není nejmenších pochyb. Ačkoli jsou podle analytika Ming-Chi Kuoa výrobní komplikace kritických komponent již zažehnány, vleklé produkční patálie nabouraly předpokládaný časový plán. A přestože linky Foxconnu, které iPhony montují, poběží naplno, původně stanoveného objemu produkce už letos Apple nedosáhne (více čtěte v článku iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut).

Naznačuje to japonský finanční list The Nikkei, podle něhož půjde letos do prodeje nejvýše 20 milionů iPhonů X. Původní předpoklady přitom byly na dvojnásobku. List v tomto ohledu připomíná dlouhotrvající problémy s výrobou některých součástí čelní kamery TrueDepth s pokročilým rozpoznáváním uživatele skenováním tváře.

Současná produkce nejlepšího iPhonu je stanovena na 10 milionů kusů měsíčně. Do konce roku tak tímto tempem bude pro zájemce k mání v nejlepším případě dvojnásobek. Deník dodává, že Apple také jedná o dodávkách problémových partií s dalšími výrobci, a pokud dojde k dohodám, pak by se mohl objem produkce začít rychle navyšovat.

iPhone X do stáje Applu přinese hned několik prvenství. Snímač otisků prstů vůbec poprvé nahradí skener obličeje Face ID, nikdy dříve také Apple u telefonu nepoužil OLED panel. Displej s 5,8palcovou úhlopříčkou se navíc roztáhl na 82 procent čelní plochy. Výkon zcela jasně zastiňující veškerou konkurenci s Androidem už předznamenaly iPhony 8 se stejnou čipovou sadou A11. Mnohé se také očekává od dvojitého foťáku.

Nejvyšší verzi iPhonů 7 už nekoupíte

Spolu s omezením produkce osmiček Apple zasáhl také do nabídky loňských modelů. Podle serveru Mashable výrobce v den uvedení iPhonů 8, tedy

12. září, zastavil produkci 256GB verzí iPhonu 7 a 7 Plus.

Firma se tímto krokem snaží jednoznačně zvednout slabší prodeje letošních iPhonů. Novinky sice oproti loňské generaci mají vyšší výkon a bezdrátové nabíjení, nijak výrazně se ovšem neliší.

Ale pokud kupující požaduje 256GB úložiště, musí v případě nákupu přímo ze stránek Applu sáhnout jedině po aktuální „osmičce“. V USA ještě sedmičkové iPhony s nejvyšší možnou pamětí nabízí Verizon. Z oficiální nabídky však tato varianta nenávratně zmizela.