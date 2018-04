Nový iPhone, starý známý. Recenze Apple iPhone 7 Plus

Vypadá stejně jako modely 6 a 6s, jen přišel o 3,5mm jack konektor - tak by se možná dal jednoduše shrnout nový iPhone 7. Jenže skutečnost je mnohem složitější, různých drobných změn je tu doslova přehršel a především fanoušek značky má hodně důvodů o novince přemýšlet. Jenže rozhodnutí, zda zahodit starší kousek a přejít na novou generaci, není tentokrát možná tak jednoznačné, jak by u sudé generace iPhonu mnozí čekali.

Po řadu let totiž byly nositelem částečného pokroku liché generace a ta sudá přinášela zásadnější změny, které mnohým daly důvod k výměně staršího modelu. Jenže nastavené tempo vývoje už ani Apple nedovede udržet, podruhé za sebou tak přichází jen dílčí vylepšení. Pro mnohé bude nový vysoce výkonný hardware a novinky jako třeba duální fotoaparát jasnou volbou, ale jiné to nechá chladnými.

Upřímně, v redakci jsme si nakonec na nový iPhone udělali smířlivý názor s tím, že ani konkurence nepřináší v poslední době žádné gigantické skoky kupředu. Jenže alespoň některé z proklamovaných novinek u iPhonu 7 nefungují tak, jak by se podle prvotních prezentací a slibů zdálo, takže první test iPhone 7 Plus pro nás znamená v mnohém zklamání. Ne zklamání z telefonu jako takového, ale zklamání z nenaplněných očekávání.

Čekali jste snad nový design?

Ne, nečekali, to byla jedna z mála věcí, která byla jasná téměř od prvních spekulací. A do této chvíle nechápeme, proč Apple design nezměnil. Mnozí mohou argumentovat, že vzhled iPhonu stále funguje. Ano, možná to u menšího provedení platí, ale 7 Plus je se svými tvary na dnešní dobu zcela mimo. Telefon s obří úhlopříčkou displeje má tak obří rámečky a prostor všude okolo něj, že se velikostně vyrovná třeba Huawei Mate 8 s ještě o půl palce větším displejem.

Plusy a mínusy Proč koupit? odolnost vodě

špičkový výkon

výborný fotoaparát

promyšlené ovládání

Proč nekoupit? zastaralý design

velké rozměry

vysoká cena

chybějící sluchátkový konektor Kdy? V prodeji Za kolik? od 24 999 Kč (7 Plus), od 21 190 Kč (7)

Nemotornost iPhonu přitom podtrhuje bílá čelní plocha, kterou redakční 7 Plus ve zlaté barvě má. Většině telefonů sluší spíš tmavé okolí displeje, jenže to u iPhonu v nové generaci zákazník dostane jenom u dvou z pěti nabízených barev. Jednou z nich je přitom nová „exkluzivní“ temně černá s lesklým povrchem, který má být i podle prohlášení Applu náchylný na poškrábání. Takže z běžných variant zůstává jen klasická černá, která dovede obtloustlost iPhonu trochu maskovat. V ruce je iPhone 7 Plus na danou velikost telefonu docela příjemný. Jen se nejde zbavit pocitu, že uživatel mohl za své peníze dostat buď větší displej, nebo přeci jen menší tělo.

Apple se při prezentaci novinky také hodně chlubil, že minimalizoval a znenápadnil ony nenáviděné plastové proužky pro prostup signálu. Inu, tohle opět platí jen pro některé barvy, tentokrát pro tři tmavší ze spektra. Zlatá a růžovozlatá verze mají proužky v bílé barvě, které vypadají doslova jako pěst na oko. A to bez ohledu na to, že nově nevedou napříč přes záda telefonu, ale vinou se po hraně v horní a spodní části přístroje.

Především v horní části v kombinaci s vystouplou oblastí dvojitého fotoaparátu to opravdu nevypadá dobře. Už jen samotný prvek fotoaparátu působí, jako by sem nepatřil. A však také nepatří, v předchozích generacích tu nebyl a nepočítalo se s ním. Ti, kdo kritizovali lehounce vystouplou čočku foťáku předchozích provedení 6 a 6s, mají teď novou vodu na mlýn - dvojitý foťák je v tomto ještě řádově horší. Opět platí, že lépe jeho neforemnost zamaskují tmavé barevné varianty.

Celkově musíme uznat, že iPhone 7 Plus je špičkově zpracovaný smartphone, ale na druhou stranu už ve třetí iteraci téhož přišel o určitou exkluzivitu. Kovové tělo třeba s ještě lepším zamaskováním proužků pro prostup signálu umí dnes kde kdo a iPhone nepůsobí tak prémiově, jako tomu bylo před lety. I z tohoto důvodu to chtělo posun.

Co je nového v používání?

Tady se přeci jenom na rozdíl od designu věci kupředu pohnuly. Velkou novinkou v ovládání telefonu je pro nás haptické domovské tlačítko. Poprvé v historii iPhonu totiž uživatel nemá co mačkat, tlačítko je v podstatě jen prohlubeň, jako u řady androidích smartphonů se čtečkou (většinou ale na zádech) a není vůbec mechanické. Tohle mimochodem pomohlo iPhonu 7 k nově nabyté odolnosti vůči vodě, pod tlačítko jednoduše tekutina nezateče, nemá kam.

Uživatel však může tlačítko stále mačkat, díky haptické odezvě, stejné jako u displeje a jeho funkce 3D Touch, je stisk cítit. V nastavení telefonu si lze dokonce nastavit jednu ze tří úrovní odezvy. Funguje to opravdu skvěle a na tlak citlivé domovské tlačítko prohlašujeme za jednu z nejpříjemnějších novinek nového iPhonu. Jenže Apple sliboval, že tlak přinese i nové možnosti v ovládání. Což alespoň prozatím není pravda, tlačítko funguje tak, jak jsou uživatelé iPhonu zvyklí, na stisk tedy slouží k návratu na domovskou obrazovku, lze pomocí něj telefon odemknout, dvojitým poklepáním se obrazovka smrskne do spodní poloviny pro lepší ovládání jednou rukou, dlouhý stisk vyvolá hlasové ovládání a dvojitý stisk přehled spuštěných aplikací.

Toť vše, kdo by v (často nelogickém) menu nastavení hledal nějaké další možnosti pro tlačítko, má smůlu. Je to škoda, síla stisku by se dala společně s haptickou odezvou krásně využít třeba ke spouštění oblíbených aplikací nebo k dalším trikům v ovládání. Nic z toho se ovšem, alespoň prozatím, nekoná.

Jak funguje systém?

U nového iOS 10 jsme se na iPhonu 7 Plus setkali s některými drobnými zádrhely, občas například podle představ nespolupracuje mailová aplikace a její stávkování vyruší až kompletní restart telefonu. Jinak systém působí stabilním a opravdu rychlým dojmem. Reakce na uživatelské pokyny jsou okamžité a situací, kdy nevíme, zda a jak telefon zrovna zareagoval, je tu méně než u většiny androidích kousků. Fakt, že má iPhone 7 Plus přehršel výkonu, je opravdu vidět a nesetkali jsme se s tím, že by se aplikace jakkoli zadrhávaly, vše je krásně plynulé.

Řadu nových funkcí systému jsme vám představili v samostatném textu (více o iOS 10 se dočtete zde), tady bychom rádi vypíchli například výrazně vylepšené mapy, které dostaly i nové widgety a prediktivní funkce po vzoru Google Maps a Google Now.

Příjemnou novinkou je probuzení telefonu při jeho zvednutí, takže uživatel má ihned přehled o tom, co se dělo v době, kdy mu nevěnoval pozornost. Líbí se nám i nové widgety na levé domovské obrazovce, které souvisí třeba právě s mapami, ale i dalšími funkcemi. Bohužel, mnoho chytrých řešení iOS zůstává českému uživateli nadále skryto, a to především proto, že asistentka Siri se stál náš jazyk nenaučila.

Chybí vám sluchátkový konektor?

Vlastně vůbec ne. V redakci najdeme některé jedince, kteří k telefonu sluchátka nepřipojí, jak je rok dlouhý. Na druhou stranu se najdou i tací, kteří bez nich nemohou téměř žít. V zásadě nás nutnost připojovat sluchátka přes Lightning konektor nijak neomezuje, ale chápeme, že kdo investoval do kvalitních sluchátek s jackem, může být u novinky rozladěný.

Ano, Apple dává v balení redukci, a kvalita jejího výstupu se zdá být dle našich prvních dojmů bezproblémová. S běžnými sluchátky jsme zatím nezaznamenali žádný rozdíl, ale konečný verdikt si ponecháme na detailní test zvukového výstupu iPhonu 7.

Apple sliboval vylepšený displej, jaký je?

Určitý posun u displeje nastal a uživatelé se mohou těšit na vynikající čitelnost za téměř jakýchkoli podmínek, v tomto ohledu by měla řada konkurentů určitě přidat. Jenže mít dnes u smartphonu za 25 tisíc korun displej s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů), a to obzvlášť na úhlopříčce 5,5 palce, je trochu zvláštní. Ne, displej opravdu není špatný, ale třeba u Samsungu Galaxy S7 je rozhodně lepší. A lépe na nás působí i některé AMOLED panely mnohem levnějších kousků, než je iPhone.

Jaká další vylepšení mohu očekávat?

Skvělou zprávou je přítomnost větší porce paměti, naše základní provedení má 32 GB a za příplatek vám Apple dá opravdu královské porce 128 nebo dokonce 256 GB. To je skvělé, v dnešní cloudové době by mělo i základních 32 GB většině uživatelů stačit, stačí například fotografie synchronizovat do iCloudu nebo třeba Google Photos a v telefonu bude stále dost místa.

Nový iPhone také dostal stereo reproduktory, ale jejich rozvržení je trochu netypické. Zvuk se line především ze spodního hlavního reproduktoru a k tomu se přidává zvuk ze sluchátka, což znamená, že stero efekt je trochu nerovnoměrný a telefon z tohoto hlediska zní lépe při používání na výšku. To se ale moc nehodí třeba při sledování videa, kdy uživatel tak trochu ztrácí vjem, že telefon hraje přímo k němu. Ale stereo je určitě příjemná novinka.

Jaký je nový dvojitý fotoaparát?

I dvojitý foťák ještě podrobíme detailnějším testům, ale prvotní zkušenosti jsou tak trochu rozpačité. Foťák sám fotí opravdu výborně, u širokoúhlého objektivu tomu hodně pomohla nízká světelnost f/1.8, ale na druhou stranu jsme očekávali výraznější posun. Apple iPhone 6s fotil velmi dobře a byť možná neměl na absolutní špičku, nebyly tu v podstatě důvody ke stížnostem.

To platí i pro sedmičku, jenže vzhledem k jinak pozvolným inovacím a novému dvojitému fotoaparátu bychom čekali, že atak na nejlepší fotomobily bude výraznější. Oproti předchozí generaci je tu lepší především podání barev a zvládání kontrastů. Apple hodně zapracoval na přirozenosti barev, což se projevuje i v horších světelných podmínkách.

Na první dojem se může zdát, že foťák v horším světle za moc nestojí, protože třeba Galaxy S7 vytváří mnohem prosvětlenější snímky. Ano, špičkový samsung umí v horších podmínkách vytvářet na první pohled neuvěřitelné snímky, ale iPhone 7 se mu snaží minimálně sekundovat. Foťák je tedy výborný, ale opět jej prověříme ještě v přímém souboji s největšími soupeři.

Trochu zklamání přináší dvojitý fotoaparát. Ten, kdo čekal triky s hloubkou ostrosti a nějaké další výhody tohoto dvojitého prvku, si bude muset počkat na softwarovou aktualizaci, kterou Apple přinese až někdy v budoucnu. Zatím lze tedy využít jen dvojí ohniskovou vzdálenost, která efektivně přináší do smartphonu dvojnásobný zoom.

Zoomovat plynule nemá smysl, cokoli mezi jedničkou a dvojkou je digitální zoom ze širokoúhlého objektivu. Ale dvojnásobné přiblížení se může často hodit, ohnisková vzdálenost odpovídající ekvivalentu 50 mm je například mnohem lepší pro focení portrétů nebo blízkých předmětů – fotky pak vypadají přirozeněji.

Avšak barvy a expozice nejsou v případě zoomu již tak precizní jako u hlavního širokoúhlého snímače. Rozlišení 12 megapixelů tu zůstává, ale světelnost f/2.8 znamená určité ústupky. Ty se dostavují hlavně v horším osvětlení, kdy je zoomový objektiv k focení spíše nevhodný, na fotografiích se rychle objevuje hodně šumu a klesá jejich světlost.



Mám si ho pořídit?

Apple iPhone 7 Plus je tak trochu kontroverzní smartphone. Oproti předchozí generaci přináší zajímavá vylepšení, ale po stránce vzhledu zůstává prakticky stejný, možná je na tom vlastně i o trochu hůř. Prémiový smartphone by podle nás neměl vůbec takové pocity vzbuzovat, za největší chybu novinky tak považujeme její design.

Komu to nevadí, najde v iPhonu 7 Plus velmi atraktivního společníka. Novinka zaujme především majitele starších iPhonů. Možná o ní budou však uvažovat i ti, kdo mají omlácený a zdecimovaný model 6 nebo některý z ještě starších iPhonů. Majitelé typu 6s mají určitě méně důvodů k výměně.

Velkým otazníkem je cena. Ta u námi testovaného provedení 7 Plus, které přeci jen přináší trochu více inovací než menší klasická sedmička, začíná na 24 999 korunách, což je opravdu hodně. Veškerá konkurence je levnější a doufejme, že se v tomto ohledu přestane Applem inspirovat a ceny v dalších generacích zásadně neporostou.

Vyjmenovávat konkurenty pro iPhone je trochu ošemetné. Nedomníváme se, že by ti, kdo touží po nové sedmičce od Applu, pokukovali po přístrojích i jinde. Ale přesto, typu 7 Plus se může postavit především Samsung Galaxy S7 edge, který má onen úžasný zahnutý displej, rozšiřitelnou paměť a řadu dalších drobností navíc. Jeho cena startuje na 22 599 korunách. Soupeřem jistě může být i nešťastný Note 7 s dotykovým perem, ten startuje na 23 799 korunách.

Dvojitým fotoaparátem pak disponuje třeba Huawei P9, pro applí plusko bude soupeřem hlavně model P9 Plus s větším 5,5palcovým displejem. V Česku vyjde na 19 990 korun a na Huawei je to hodně, ve srovnání s iPhonem však málo. Huawei má dle nás trochu lepší zpracování kovového těla a líbí se nám například chytré funkce jeho čtečky otisků, iPhone 7 plus ale bude vždy výkonnější.

Z velkých smartphonů ještě jmenujme třeba OnePlus 3. Také má parádní kovové tělo a s cenou 10 990 korun je to oproti iPhonu doslova lidovka, přitom v praxi na něm vůbec nic nechybí. Je to jen další důkaz toho, že iPhone je luxusní zboží.