Sedm hříchů a sedm radostí. iPhone 7 proti Samsungu Galaxy S7

Apple iPhone a Samsungy Galaxy řady S, to jsou nesmiřitelní soupeři již po řadu generací. Aktuálně oba dospěli k číslu 7 a jsou to bezpochyby nejprémiovější smartphony na trhu. Na trhu jsou i vybavenější modely nebo kusy s mnohem lepším poměrem ceny a výkonu, ale z androidích telefonů je to právě snad jen Samsung Galaxy S7, který se může z hlediska své prémiové image postavit čelem novému iPhonu 7. Ostatně prodejní čísla tomu odpovídají, S7 je nejprodávanějším androidím top modelem a svými úspěchy šlape iPhonu na paty.

Těžko říci, kolik lidí se bude ve skutečnosti rozhodovat mezi iPhonem 7 a Galaxy S7, z větší části už je často rozhodnuto kvůli platformě. Příznivec ekosystému Applu jen těžko k Androidu přestoupí a naopak milovník otevřeného světa Androidu příliš často nebude hledat útěchu ve vodách iOS. I přesto se sluší oba špičkové modely porovnat a ukázat, co mohou zájemcům nabídnout a co naopak zůstává privilegiem soupeře.

Hřích Rozlišení displeje

Apple iPhone 7 zůstává u stávajících rozlišení displeje, menší provedení s úhlopříčkou 4,7 palce má 1 334 x 750 bodů a větší typ Plus s 5,5palcovou úhlopříčkou klasické Full HD rozlišení (1 920 x 1 080). Ano, i v androidím světě si mnohé špičkové smartphony s Full HD rozlišením vystačí, ale Samsung už dvě generace nabízí jemnější QHD, aktuálně u obou modelů. Tedy S7 a S7 edge. Jemnější displej bude pro dlouhodobé používání příjemnější, ale hlavně je lepší v případě, že si chcete užívat světa virtuální reality. Rozlišení iPhonu je na dobré VR zážitky málo, nehledě na to, že Apple zatím zůstává od světa virtuální reality podezřele stranou.

Hřích Plochý displej

Opakujeme to pořád dokola, zahnutý displej u Samsungu Galaxy S7 edge není nic, co by po funkční stránce přinášelo zásadní revoluci, ale je to designová lahůdka. Apple sice u svého nového iPhonu přinesl barevnou variantu Jet Black s vysokým leskem, u které možná nepůjde úplně poznat, kde končí sklo displeje a kde začíná tělo telefonu, ale jen v neaktivním stavu. Zahnutý displej je to, co přineslo Samsungu Galaxy S7 edge veliký úspěch a korejské značce výrazně pomohlo v jejím luxusním vnímání.

Hřích Chybějící konektor

Jakkoli se snaží Apple nepřítomnost 3,5 mm sluchátkového Jacku omluvit, je to ze současného pohledu pro mnohé uživatele docela zásadní nedostatek. Ano, z hlediska budoucího vývoje mobilních telefonů je to asi důležitý krok, který pomůže ušetřit v telefonu místo pro mnohem užitečnější hardware a za tuto odvahu Applu tleskáme. Jenže spousta lidí dnes má kvalitní a drahá sluchátka s klasickým konektorem, která bude muset k iPhonu připojit přes redukci s doposud neznámou kvalitou výstupu. Nebo si bude muset pořídit sluchátka nová, ještě dražší. U Samsungu Galaxy S7 nic takového nehrozí.

Hřích Pevně daná paměť

Apple sice výrazně zvedl kapacitu vnitřní paměti iPhonu, ale to nic nemění na tom, že ta se nadále nedá rozšířit. V době cloudových služeb a streamované hudby to nemusí být takový problém, ale stále existují zákazníci, kteří preferují možnost uložit hromadu dat na pořádnou paměťovou kartu v telefonu. A to prostě iPhone neumí a Samsung Galaxy S7 ano.

Hřích Mobilní platby

NFC je u iPhonu technicky přítomno, ale v podstatě samo o sobě nemá žádné využití. Že NFC nepoužíváte ani u svého špičkového Samsungu? Možná ano, tohle není funkce, kterou bychom používali denně a věříme, že mnoha lidem nic neříká. Poslání obrázku z telefonu do telefonu jen klepnutím přístrojů o sebe je sice fajn, ale určitě se bez toho dá žít, stejně jako se dá žít s trochu komplikovanějším párováním zařízení s telefonem. Uděláte to jednou a je to. Jenže NFC se také používá pro mobilní platby. Je to vlastně ta jediná funkce, kterou u iPhonu má. Až na to, že u nás je k ničemu. Apple Pay stále v Česku není a jeho rozšíření je, zdá se, zatím v nedohlednu. To s androidími telefony, včetně Galaxy S7, už lze u některých českých bank platit za pomoci jejich vlastních aplikací.

Hřích Nabíjení bez drátů

Bezdrátové nabíjení je další záležitost, bez které se dovedeme obejít. Ale na druhou stranu je to nesmírně komfortní způsob nabíjení telefonu. Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice třeba v práci na stole zajistí, že bude váš telefon vždy nabitý. A řada moderních automobilů dnes nabízí nabíjecí podložky pro chytré telefony. Jenže ve svém novém Audi iPhone prostě bezdrátově nenabijete, a tak budete muset vozit kabel. Galaxy S7 se v autě nabije.

Zahnutý displej, virtuální realita, bezdrátové nabíjení - to vše nabízí Samsung:



VIDEO: Samsung odhalil vlajkové lodi Galaxy S7 a S7 Edge

Hřích Žádná virtuální realita

Už jsme to naťukli u displeje, Apple se zatím angažování ve světě virtuální reality tak trochu brání. Pro iPhone nenabízí žádné oficiální řešení a ačkoli si lze pořídit kit Google Cardboard a s ním lze virtuální svět zažít, Samsung má pro své špičkové modely Galaxy lepší řešení. Brýle Gear VR i kamera Gear 360 znamenají kompletní řešení pro virtuální realitu a prostorové zážitky, tohle iPhone nabídne trochu komplikovaně. Navíc pro Gear VR existuje řada specifických aplikací a mnoho obsahu, který iPhone prostě nemá.

Radost Dvojitý fotoaparát

Jasně, dvojitý foťák už měly různé smartphony, ale třeba právě Samsung se k němu u svých špičkových modelů zatím nepropracoval. Galaxy S7 fotí naprosto skvěle, ale iPhone 7 by ho mohl právě i díky dvojitému fotoaparátu překonat. Výhodu bude mít u vytváření bokeh efektů, tedy snímků s rozostřeným pozadím, iPhone také díky dvojitému fotoaparátu nabídne v podstatě optický zoom – jedna z čoček má dvojnásobnou ohniskovou vzdálenost proti té první. Samsung umí se svým foťákem různá kouzla, ale v těchto detailech bude iPhone 7 napřed. O kvalitě snímků to ale samozřejmě nutně nic neříká, byť očekáváme, že se iPhone posune na špičku.

Vylepšený fotoaparát a řadu dalších úprav přináší nový iPhone 7:

VIDEO: Apple představil nový iPhone 7

Radost Spousta paměti

Především na českém trhu nemají zákazníci Samsungu moc na výběr. Galaxy S7 i S7 edge se tu prodávají výhradně se základní pamětí 32 GB a kdo chce víc, musí si pořídit paměťovou kartu. Jenže tu i přes přítomnost Androidu 6 nelze připojit k vnitřní paměti a tohle rozdělení může někoho rozčilovat. Apple sice paměťovky nepodporuje, ale zato vám (za patřičně tučný obnos) prodá iPhone třeba se 128 nebo 256 GB vnitřní paměti. A to už je pořádná porce, na kterou jsme zvyklí spíše z notebooků.

Radost Cit na tlak

Na sílu stisku citlivý displej byl jednou ze zásadních novinek loňského iPhonu 6s a od té doby se nezdá, že by to byla jedna z těch životně důležitých funkcí. Jenže iPhone 7 přináší i na sílu stisku citlivé home tlačítko a to už může být jiná. Společně s haptickou odezvou totiž půjde tlačítko využít k řadě naprogramovaných funkcí a to usnadní ovládání telefonu. Samsung u svých modelů nic takového nenabízí, čtečka otisků prstů v tlačítku v jeho S7 není kdovíjak chytrá a neumožní některé triky, které má konkurence.

Radost Hliník

Apple iPhone 7 má sice stále tentýž design, jeho výhodou proti Samsungu Galaxy S7 je však hliníkové tělo. Sice větší než třeba u S7 edge, kde neexistují okraje kolem displeje, ale z jednoho kusu. S7 má skvělé zpracování s kovovým rámem, ale skleněná záda představují oproti iPhonu určité riziko. Zatímco u něj při pádu hrozí poškození jen u displeje, u S7 mohou snadno prasknout i záda. Jasně, hliník se může při pádu naštípnout, ale to ocelový rám S7 taky.

Radost Stereo reproduktory

Nový iPhone dostal premiérově stereo reproduktory. Ne, nechceme teď všechny nabádat, že jej mají nosit jako přenosnou diskotéku na krku, tento fenomén nám tak trochu uniká. Ale stereo zvuk z dvojice reproduktorů z iPhonu prostě bude lepší než z jednoho repráčku u S7. Znát je to hlavně při přehrávání videí, koukání na televizi nebo hraní her ve chvílích, kdy nechcete používat sluchátka a zrovna zvukem z telefonu nepohoršujete celé své okolí.

Radost Aplikace

Chcete legendárního instalatéra Maria v telefonu? Inu, musíte si pořídit iPhone (i když je dost možné, že Nintendo jej nakonec přinese i na Android). Rozdíl v podpoře aplikací mezi iOS a Androidem sice dnes již není tak propastný, ale stále existují tituly, které jsou exkluzivně k dispozici pro jednu, nebo druhou platformu. Apple má ovšem v té exkluzivitě navrch.

Radost Výkon

Nový iPhone bude mít nad Galaxy S7 výhodu ve výkonu. Z praktického hlediska na to má samozřejmě vliv i samotná použitá platforma, ale výkon pomůže iPhonu ve špičkových hrách. Při běžném používání neočekáváme, že by byl mezi telefony rozdíl zásadně vidět, při hraní některých titulů ovšem může mít iPhone (i s menší RAM) trochu navrch.